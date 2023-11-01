Türkiye’de daha ucuz araba yok! Yuki Amy modeliyle peynir ekmek gibi satacak!

Türkiye'de elektrikli araç sayısının her geçen gün arttığına tanık oluyoruz. Ancak bu sektördeki bazı araçlar, hem tasarımıyla hem de fiyatıyla ön plana çıkıyor. İşte onlardan biri de Yuki Amy.

Yuki Amy

Yuki Amy, Türkiye pazarına yeni sürülen dört kapılı bir elektrikli araç modeli. Fiyat-performans oranıyla dikkat çeken bu model, şehir içi kullanım için ideal. Citroen Ami gibi popüler araçların aksine, Yuki Amy dört kişilik ve dört kapılı olmasıyla fark yaratıyor. Bu da onu aileler için daha cazip kılıyor.

Yuki Amy'nin Özellikleri Nelerdir?

Yuki Amy, kompakt boyutlarına rağmen birçok özelliği bünyesinde barındırıyor.

Dokunmatik Ekran Konsol: Amy, sürücüler için modern bir deneyim sunan dokunmatik bir ekranla geliyor. Bu ekran üzerinden aracın birçok fonksiyonuna erişim sağlanabiliyor. Geri Görüş Kamerası: Şehir içi parkta büyük kolaylık sağlayan bu kamera, Amy'nin en kullanışlı özelliklerinden biri. Bluetooth Özelliği: Müzik dinlemek, telefon görüşmeleri yapmak gibi aktiviteler için ideal olan bu özellik, sürüş esnasında büyük konfor sağlıyor. Otomatik Camlar ve Klima: Yuki Amy'nin sunmuş olduğu bu özellikler, sürücü ve yolcular için ekstra konfor anlamına geliyor.

Tasarım ve Estetik

Amy, LED farlarıyla modern bir görünüme sahip. Bunun yanı sıra merkezi kilit sistemi de aracın güvenlik özelliklerinden. Maksimum 45 km/h hıza sahip olan bu model, 80 km menzil sunuyor. Fakat bu değer, kullanım şartlarına göre değişebiliyor. Hızlı şarj desteği olmamasına rağmen, 6-7 saatte tam şarj olabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Fiyatlandırma

Elektrikli araç trendi, genellikle yüksek fiyatlarıyla bilinse de, Yuki Amy bu algıyı kırıyor. 2023 model Yuki Amy'nin fiyatı 370.790 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyat, piyasadaki diğer elektrikli araçlara göre oldukça uygun.