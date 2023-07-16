Türkiye İş Bankası vatandaşa güzel haberi verdi! Yüzlerce TL para iadesi yapılacak! Almak için bunu yapın!

Yüzlerce TL para iadesi yapılacak! Almak için bunu yapın! Türkiye İş Bankası vatandaşa güzel haberi verdi- Türkiye İş Bankası, müşterilerine özel yeni bir kampanya ve fırsatlar sunarak Maximum Kart kullanıcılarına avantajlar sağlamaktadır. Banka tarafından yapılan açıklamalarda, Maximum Kart ile yapılacak tek seferde 1.500 TL ve üzeri peşin alışverişler için 100 TL MaxiPuan ödemesi yapılacağı duyurulmuştur. Ayrıca, bu MaxiPuan'ları isteğe bağlı olarak MaxiMil olarak da kullanma imkanı sunulmaktadır.

İş Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Market Alışverişlerinize 210 TL'ye Varan MaxiPuan" ifadesi kullanılmıştır. Kampanya koşulları ve ödül kazanımları ise şu şekildedir:

Kampanyaya İş Bankası Maximum, Maximiles, Privia markalı tüm bireysel kredi kartları, İş Bankası Bankamatik Kartları ve Maxipara Kart ile yapılan alışverişler dahildir.

Kampanya kapsamında, Maximum anlaşmalı marketlerden tek seferde 1.500 TL ve üzeri peşin alışveriş yapılması gerekmektedir.

Kampanya 3-31 Temmuz tarihleri arasında geçerlidir.

Kazanılan MaxiPuan'lar 3 Ağustos 2023 tarihinde en son kullanılan kartınıza yüklenecektir.

MaxiPuan'ların son kullanma tarihi 30 Eylül 2023'tür.

Kampanya kapsamında, en son kullanılan kredi kartının Maximiles özellikli kart olması durumunda MaxiMil'e dönüştürülebilir MaxiPuan olarak yüklenecek ve isteğe bağlı olarak MaxiPuan veya MaxiMil olarak kullanılabilecektir.

Kampanya, kredi kartı bazında değil, müşteri bazında uygulanmaktadır. Her müşteri kampanyadan bir kez yararlanabilir ve en fazla 210 TL MaxiPuan kazanabilir.

Kampanya kapsamındaki kartlar ve işlemler belirli kriterlere tabidirken, ticari kartlar, aidatsız kartlar, Maximum Fırsat ve MaxiPuan kullanılarak yapılan alışverişler, ürün iptal ve iade işlemleri, Maximum özellikli POS cihazından yapılmayan işlemler ve farklı ürün kategorilerinde satış yapan e-ticaret firmalarından yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. İptal edilen veya iade edilen alışverişlerde yüklenen MaxiPuan'lar geri alınacaktır.

Müşteriler, Maximum Mobil veya İşCep üzerinden Market Kampanyası'na katılarak bu avantajlardan yararlanabilirler. Kazanılan MaxiPuan'lar, bir sonraki alışverişlerinde indirim olarak kullanılabilmektedir.