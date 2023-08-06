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Türkcell ve Vodafone hat kullananlara 90 gün geri ödemesiz 70.000 TL ihtiyaç kredisi: Başvuru başladı

Faiz oranlarındaki artışın etkisiyle bankaların ihtiyaç kredi faizleri yükseldi. Bu durumda vatandaşlar, daha düşük faizli kredi fırsatları arayışına girdi.

Türkcell ve Vodafone hat kullananlara 90 gün geri ödemesiz 70.000 TL ihtiyaç kredisi: Başvuru başladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Başvuru başladı! Türkcell ve Vodafone hat kullananlara 90 gün geri ödemesiz 70.000 TL ihtiyaç kredisi-  Son dönemde Merkez Bankası tarafından alınan faiz artırımı kararları, bankaların ihtiyaç kredilerindeki faiz oranlarını yükseltmesine neden oldu. Faiz oranları özellikle ihtiyaç kredilerinde yüzde 5 seviyelerine kadar çıktı. En uygun faizli ihtiyaç kredisi arayışında olan vatandaşlar için ise durum pek iç açıcı değil. En uygun faiz oranıyla kredi veren bankalar bile yüzde 2'nin üzerinde faiz oranları uyguluyor. Bu da vatandaşların geri ödemelerde önemli bir tutarı bankalara ödemesi anlamına geliyor.

Vodafone ve Türkcell'den Düşük Faizli İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Bankaların kredi faizlerinin yükselmesinin ardından, GSM operatörleri de harekete geçti. Vodafone ve Türkcell, düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasıyla vatandaşlara destek olmaya karar verdiler. Bu kapsamda, Türkcell ve Vodafone müşterilerine özel olarak düşük faizli ve 3 ay geri ödemesiz 70 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı.

Vodafone'dan Özel Kredi Kampanyası

Vodafone, faturalı müşterilerine özel bir mesaj göndererek aylık yüzde 1.89 faiz oranıyla ve 3 ay geri ödemesiz olarak 70 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasını başlatacağını duyurdu. Söz konusu kredi, TEB aracılığıyla vatandaşlara sunulacak.

Türkcell'den İhtiyaç Kredisi Fırsatı

Türkcell ise müşterilerine, Paycell uygulaması üzerinden yüzde 3.79 faiz oranıyla ve 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verileceğini duyurdu. Türkcell, Fibabanka ile yaptığı anlaşma doğrultusunda vatandaşlara bu avantajlı kredi seçeneğini sunuyor.

Bu kampanyalar kapsamında 70 bin TL kredi çekecek olan bir vatandaş, 24 ay vadede aylık 3 bin 895 TL ödeme yapacak ve toplamda 93 bin 487 TL geri ödeme yapmış olacak. 50 bin TL kredi çekecek olan bir vatandaş ise 24 ay vade için aylık 2 bin 782 TL ödeme yapacak ve toplamda 66 bin 777 TL geri ödeme yapmış olacak.

Faiz oranlarındaki artışın etkisiyle bankaların ihtiyaç kredi faizleri yükseldi. Bu durumda vatandaşlar, daha düşük faizli kredi fırsatları arayışına girdi. GSM operatörlerinin düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyaları, vatandaşlara finansal destek sunma amacını taşıyor. Vodafone ve Türkcell'in özel kampanyaları, ihtiyaç sahiplerine avantajlı kredi seçenekleri sunuyor ve geri ödeme koşullarında esneklik sağlıyor. Bu kampanyalar, vatandaşların ihtiyaçlarını daha uygun şartlarda karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

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