Türk bilim insanlarının bu buluşu sayesinde elektriğe para verme devri bitiyor

Bartın Üniversitesi (BARÜ), çığır açan bir projeye imza attı. Atık malzemelerden üretilen özel bir madde ile evlerin ve iş yerlerinin pencerelerine entegre edilen bu sistem, güneş enerjisini elektriğe dönüştürüyor.

Elektrik Üreten Pencere

Bu yeni sistem, atık polimerlerden üretilen özel ışıldayan filmlerle güneş enerjisini kullanma kapasitesine sahip. Bu sayede, evler ve iş yerleri kendi elektriklerini üretebilir hale geldi. BARÜ'nün bu projeyi tamamlaması, enerji tasarrufu açısından büyük bir adım olarak görülüyor.

BARÜ'nün bu başarılı çalışması, kimya projeleri yarışmasında ödüle layık görüldü. Ayrıca, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da tescil edilen bu proje, Türkiye'de bir ilk. Öğr. Gör. Dr. Erkan Aksoy liderliğinde gerçekleştirilen projede, atık polimerlerden üretilen yarı saydam kaplama, 'akıllı' pencerelere entegre edildi. Bu sistem, güneş ışığını yoğunlaştırarak daha uzun dalga boyuna dönüşümünü sağlıyor ve bu enerjiyi elektriğe çeviriyor.

Sonuç olarak, Bartın Üniversitesi'nin bu projesi, sürdürülebilir enerji ve atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesi konularında önemli bir adım. Bu projenin ticari anlamda hayata geçirilmesi, enerji maliyetlerini azaltarak, hem bireysel hem de toplumsal anlamda büyük bir katkı sağlayabilir.

Dr. Erkan Aksoy öncülüğünde Bartın Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar, enerji sektörünü kökten değiştirebilir nitelikte. Aksoy ve ekibinin geliştirdiği "Atık Polimerlerden Standart Işıldayan Film Üretim Yöntemi", enerji üretiminde devrim yaratabilir.

Temiz ve Sürdürülebilir Enerji

Dr. Aksoy'un vurguladığı gibi, temiz ve sürdürülebilir enerjinin geleceği için güneş enerjisinin dönüşümü büyük önem taşıyor. Bu noktada, moleküler fotonik teknolojisinin yeri tartışılmaz. Aksoy'un liderliğinde geliştirilen akıllı pencere sistemleri, güneş ışığından en verimli şekilde faydalanarak enerji üretmeyi amaçlıyor.

Bu projeyle, atık polimerlerin yüzde 99 oranında geri kazanımı sağlanarak enerji üretimine dönüştürülmesi hedefleniyor. Dr. Aksoy, “Geliştirdiğimiz bu malzeme, atık polimerlerin laboratuvar ortamında dönüştürülüp, organik yarı iletken boyalarla zenginleştirilerek kendi florasans ışığını yaymaya başlıyor. Bu malzemeyi akıllı pencerelerde kullanarak, güneş enerjisinin emilmesi ve dönüştürülmesi sağlanıyor. Bu sayede binalar, kendi enerjilerini üretebilecek potansiyele sahip olacak.” şeklinde belirtti.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun'un da desteklediği bu projenin Türkiye'de enerji sektöründeki yerli ve milli ürünler arasında önemli bir konuma sahip olacağına inanılıyor.

Böylece, Bartın Üniversitesi, atık maddelerin geri kazanımını, enerji üretimini ve sürdürülebilirliği bir araya getiren bu projeyle enerji sektöründe önemli bir ilerleme kaydetmeyi hedefliyor.

Bartın Üniversitesi'nde gerçekleştirilen inovatif çalışma, enerji sektöründe çığır açabilir nitelikte. Dr. Erkan Aksoy'un liderliğindeki ekip, atıktan ürettiği yarı saydam polimerle güneş enerjisini dönüştürüp elektrik enerjisine çevirme potansiyeline sahip.

Aksoy, ürettiği bu polimerin özelliklerinden bahsederken, yarı saydam, esnek ve sağlam yapısının altını çizdi. Aksoy şunları ifade etti: "Bu polimer, direkt güneş ışığını alabilecek her türlü yüzeyde kullanılabilir. Yarı saydam, esnek ve dayanıklı olmasının yanı sıra farklı mimari yapılara uygunluk gösterebilir."

Hem Enerji Üretiyor Hem Aydınlatma Sağlıyor

Aksoy, polimerin yarı saydam yapısı sayesinde enerji üretimi ve aydınlatma arasında bir köprü kurduğunu vurguladı. "Bu polimerin pencereye entegrasyonuyla, güneş ışınlarının bir kısmı enerjiye dönüştürülürken, diğer kısmı evin içine ulaşabilir. Bu, hem enerji üretimi hem de doğal aydınlatma için mükemmel bir çözüm." şeklinde ekledi.

Bu yenilikçi teknolojinin, enerji üretimini artırarak ev ve iş yerlerinde enerji maliyetlerini düşürebileceği ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak ön plana çıkabileceği düşünülüyor.

Bartın Üniversitesi'nde gerçekleştirilen yenilikçi çalışma sonuçları, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Dr. Erkan Aksoy'un liderliğinde geliştirilen ileri teknoloji ürünü polimer, ulusal bir yarışmada ödüle layık görüldü.

Aksoy, projenin İstanbul Kimyevi Maddeler ve İhracatçılar Birliği’nin düzenlediği 11. Kimya Arge ve Proje Pazarı'nda ödüllendirildiğini belirterek şunları ifade etti: "Geliştirdiğimiz malzeme tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretilen bir yüksek teknoloji ürünüdür. Bu polimer, güneş enerjisini yüzde 90 ve üzerinde bir verimle emerek enerjisini yayabilmektedir."

Emek ve Azimin Eseri

Bir projenin hayata geçirilmesi hiç de kolay olmadığını vurgulayan Aksoy, "Bu projeyi hayata geçirmek için yaklaşık 1 yıllık yoğun bir çalışma süreci gerekti. Öncelikle bu projede kullanılan yüksek florasanlı organik malzemenin tasarımı uzun araştırmalar sonucu ortaya çıktı. Ardından laboratuvar ortamında sentezlemeye başladık. Daha sonra atık polimerlerle bu malzemeleri kombin ederek optimum kombinasyonu elde ettik. Son olarak da bu malzemeyi bir ürün haline getirdik" dedi.

Bu ödüllü projenin, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki yeteneklerini ve potansiyelini ortaya koyduğunu gösteriyor. Bu tür başarılı çalışmaların, ülkemizin uluslararası alandaki prestijini artıracağı kesin.

Bartın Üniversitesi'nde geliştirilen ve patentini aldığı polimer bazlı akıllı pencere sistemi, hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada büyük ilgi görmeye aday. Bu ileri teknoloji ürünü, güneş enerjisini verimli bir şekilde emerek enerji üretimi sağlamaktadır.

Dr. Erkan Aksoy, bu projenin Türkiye'de ve dünyada büyük bir ilgi göreceğini belirterek, "Bu ürünümüzün hem yerli pazarda hem de yurtdışında büyük ilgi göreceğini düşünüyoruz. Tescilin ardından pazara hızlı bir giriş yapmayı hedefliyoruz" dedi.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da, projeyi hayata geçiren ekibi kutlayarak, üniversitenin çalışmalarını ve hedeflerini vurguladı. Prof. Dr. Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak nitelikli bilgi üretmeyi ve kaliteli insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Üniversitemizde gerçekleştirilen bu tür projelerle, topluma değer katma misyonumuzu sürdürüyoruz. Öğr. Gör. Dr. Erkan Aksoy ve ekibini bu başarılı çalışma için kutluyorum. Bu ürünün ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi'nin nitelikli bilgi üretme ve eğitimde kaliteyi öncelikli hedef olarak belirlediğini belirtti. Yükseköğretim Kurulu'nun destekleriyle üniversitenin bu alandaki başarısını sürdüreceğini ifade etti.