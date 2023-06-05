TÜİK emekliye, EYT’liye 5 aylık zammı duyurdu! İlave zamla birlikte kök maaş açıklandı! Yüzde 45 zam yapıldı!

İlave zamla birlikte kök maaş açıklandı! Yüzde 45 zam yapıldı! TÜİK emekliye, EYT’liye 5 aylık zammı duyurdu- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Temmuz zammıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine göre, ilk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı oranının yüzde 15.26 olduğunu gösteriyor. Geriye sadece bir veri kaldı ve bu verinin 3 Temmuz'da açıklanmasıyla zam oranı netleşecek. Detaylar gecce.com.tr'de

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranının belirlenmesinin yanı sıra, ek iyileştirmeler de gündemde. İlk 6 aylık enflasyonun yanı sıra refah payının da aylıklara eklenmesi planlanıyor. Ayrıca, taban aylık üzerinde maaş alan emeklilere kademeli ek zam yapılacak. En düşük emekli aylığı olan taban aylığın da yükseltilmesi planlanıyor. Nisan ayında 5,500 lira olan en düşük aylık ödemesi, yüzde 36 artışla 7,500 liraya çıkarılmıştı. Benzer bir oranla en düşük maaşta 10,200 liraya kadar çıkış olabileceği düşünülüyor.

Temmuz zammı, emeklilerin kök aylığına yansıyacak. Temmuz ayı zammı, Bağ-Kur emeklilerinde 5,456 lira, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 4,336 lira, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 3,777 lira ve 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 6,093 lira olan kök aylıklara eklenecek.

Bu zamdan bu yıl emekli olan EYT'li (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) vatandaşlar da faydalanacak. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında başvuran EYT'lilerin maaşlarına Temmuz ayında yapılacak artışlar direkt olarak yansıtılacak. Temmuz ayından sonra başvuranların emekli aylıkları hesaplanırken yapılan artışlar dikkate alınacak.

Emeklilerin Temmuz zammı ve ek iyileştirmelerle ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz.