Toyota yine yaptı, yapacağını! Kampanyalı C-SUV Corolla Cross fiyatları inanılmaz!

Toyota da bu rekabette iddialı bir şekilde yer alıyor. Japonya merkezli otomobil devi, dünya genelinde popülerliği olan Corolla ismiyle Toyota Corolla Cross'u piyasaya sürdü.

Toyota Corolla Cross

Corolla Cross, hem dış görünümü hem de iç mekânıyla dikkat çekiyor. 1999 - 2008 arası sigortalı çalışanlara sunulan erken emeklilik fırsatı gibi, Corolla Cross da otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeyi başarıyor.

Geniş Bagaj Hacmi

Özellikle aileler için ideal olan Corolla Cross, 525 litrelik geniş bir bagaj hacmi sunuyor. Bu, uzun yolculuklar veya alışverişler için oldukça kullanışlı bir detay. Arka koltukları yatırdığınızda ise bu alan 1.321 litreye kadar yükseliyor. Bu sayede büyük eşyaları rahatça taşıyabilirsiniz.

Konforlu İç Mekan

Toyota, Corolla Cross'un iç mekanını ferah ve konforlu bir yaşam alanı haline getirmiş. Geniş ve rahat koltuklar, sürücü ve yolcular için uzun yolculuklarda dahi konfor sunuyor. Multimedya ekranı ise oldukça geniş, bu da sürücünün bilgi ve eğlence sistemlerine rahatça erişebilmesini sağlıyor.

Akıllı Teknoloji

Corolla Cross, modern otomobil teknolojileriyle donatılmış. Elektrikli bagaj kapısı, anahtarsız giriş ve çalıştırma, kör nokta uyarı sistemi ve şerit takip asistanı gibi özellikler sürücüye güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Fiyatlar Kaçmaz!

Her ne kadar bazı otomobil tutkunları için fiyatlar önemli bir faktör olsa da, Corolla Cross'un fiyatları oldukça rekabetçi. Ülkemizde sunulan versiyonlarına göz atalım:

1.8 Hybrid Flame e-CVT Fiyatı: 1.658.300 TL 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT Fiyatı: 1.707.400 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT Fiyatı: 1.828.200 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT Fiyatı: 1.960.800 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT Fiyatı: 1.988.600 TL

Hibrit motor seçeneğiyle gelen Corolla Cross, bu fiyatlarla diğer benzer modellere göre oldukça rekabetçi. Düşük yakıt tüketimi ve çevre dostu motor seçeneği, uzun vadede tasarruf sağlayabilir.

Toyota Corolla Cross, C-SUV segmentinde dikkat çeken bir seçenek. Geniş iç mekanı, modern teknolojileri, ve rekabetçi fiyatları ile otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeyi başarıyor. Eğer yeni bir SUV arıyorsanız, Corolla Cross'u düşünmeye değer bir seçenek olarak göz önünde bulundurabilirsiniz. Toyota'nın bu modeli, 1999 - 2008 arası sigortalı çalışanlar için erken emeklilik gibi cazip bir teklif sunuyor. Aracın fiyatları ve detayları hakkında daha fazla bilgi almak için Toyota yetkili satıcılarına başvurabilirsiniz. Unutmayın ki her bireyin otomobil tercihleri kişisel ve bu tercihleri yaparken bütçenizi ve ihtiyaçlarınızı dikkate almalısınız.