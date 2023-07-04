Toyota Temmuz 2023 fiyat listesi patlama yaptı! Corolla Cross, Corolla, Yaris, CH-R fiyat listesi okkalı arttı!

Corolla Cross, Corolla, Yaris, CH-R fiyat listesi okkalı arttı! Toyota Temmuz 2023 fiyat listesi patlama yaptı- Toyota, Temmuz ayı itibarıyla güncellenen fiyat listesiyle sürücülerin dikkatini çekti ve hayal kırıklığı yarattı. Corolla, Yaris, CHR, Hillux ve Cros modellerinde yapılan zam, otomobil almak isteyenleri zor durumda bıraktı.

Dünya çapındaki gelişmeler, otomobil fiyatları üzerinde doğrudan etkisini sürdürüyor. Temmuz ayına girilmesiyle birlikte otomobil markaları fiyatlarını güncellemeye başladı. Bu kapsamda, Japon otomotiv üreticisi Toyota'nın Corolla, Yaris, Hillux, CHR ve Cros modellerinde önemli fiyat artışları yaşandı. İşte Toyota'nın Temmuz 2023 güncel fiyat listesi.

Toyota Corolla Haziran ayında 882 bin 150 TL'den satışa sunulmuşken, Temmuz ayında beklenmedik bir zamla 44 bin 100 TL artışla tüketicilerin karşısına çıktı. Diğer modellerde de ciddi fiyat artışları gözlemleniyor. İşte Toyota'nın Temmuz 2023 güncel fiyat listesi:

Corolla 1.5 Vision: 926.250 TL

Corolla 1.5 Vision Multidrive S: 966.650 TL

Corolla 1.5 Dream Multidrive S: 1.062.000 TL

Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.127.250 TL

Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.195.650 TL

Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.292.650 TL

Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT: 1.229.300 TL

Corolla 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT: 1.274.350 TL

Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.307.650 TL

Corolla 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.404.600 TL

Toyota Corolla Cross fiyat listesi de Temmuz 2023'te güncellendi:

Corolla Cross 1.8 Hybrid Flame e-CVT: 1.355.700 TL

Corolla Cross 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.395.900 TL

Corolla Cross 1.8 Hybrid Passion e-CVT: 1.495.100 TL

Corolla Cross 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.604.000 TL

Corolla Cross 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT: 1.626.800 TL

Yeni fiyat listesine göre, Toyota Yaris modelinin farklı versiyonlarına yapılan zam oranları dikkat çekmektedir. Yaris'in Multidrive S donanımlı Dream versiyonu 968.050 TL'den başlarken, X-Pack donanımlı versiyonu ise 1.027.450 TL'ye yükseldi. Ayrıca, Flame versiyonu 1.043.800 TL'ye çıkarken, X-Pack donanımlı Flame versiyonu 1.085.500 TL'ye ulaştı. Yaris'in hibrit seçenekleri olan Dream e-CVT versiyonu 1.222.500 TL, Flame e-CVT versiyonu ise 1.277.150 TL olarak belirlendi. En üst seviyedeki hibrit model olan Passion e-CVT versiyonunun fiyatı ise 1.377.050 TL'ye yükseldi.

Yeni Toyota Yaris Cross modeli de Temmuz 2023 fiyat listesinde yerini aldı. Yaris Cross'un Dream Multidrive S donanımlı versiyonu 1.146.200 TL'den başlarken, X-Pack donanımlı versiyonu ise 1.172.200 TL'ye ulaştı. Ayrıca, Flame X-Pack donanımlı versiyonu 1.221.400 TL'ye çıkarken, hibrit seçenekler arasında yer alan Dream e-CVT versiyonu 1.251.300 TL'ye yükseldi. Dream X-Pack donanımlı hibrit versiyon ise 1.277.300 TL'ye çıkarken, Flame X-Pack donanımlı hibrit versiyonunun fiyatı ise 1.324.300 TL olarak belirlendi. En üst seviyedeki hibrit model olan Passion X-Pack e-CVT versiyonunun fiyatı ise 1.479.200 TL olarak açıklandı.

Toyota'nın diğer modeli olan CH-R'ın Temmuz 2023 fiyat listesinde de zam göze çarpıyor. 1.8 Hybrid 4x2 Flame e-CVT versiyonu 1.297.450 TL'den başlarken, Passion e-CVT versiyonu 1.417.850 TL'ye yükseldi. Siyah Tavan opsiyonuna sahip Passion e-CVT versiyonu ise 1.435.250 TL olarak belirlendi. X-Pack donanımlı Passion versiyonu 1.509.400 TL'ye çıkarken, Siyah Tavan opsiyonlu X-Pack versiyonunun fiyatı 1.527.050 TL oldu.