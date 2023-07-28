Toyota Corolla şimdi Clio fiyatına satılıyor! Sıfır otomobil alacaklar bir daha düşünün!

Sıfır otomobil alacaklar bir daha düşünün! Toyota Corolla şimdi Clio fiyatına satılıyor- Türkiye'de en popüler otomobil modellerinden biri olan Clio, birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Aynı şekilde Toyota Corolla modeli de otomobil tutkunlarının ilgisini çekiyor. Ancak Fiat ve Renault gibi markalar, Toyota'ya göre daha uygun fiyatlarla çeşitli otomobil modelleri sunabiliyor. Bu durumda, Toyota'nın Clio fiyatına Corolla sunması, sıfır otomobil alacakları düşündürebiliyor.

Renault Clio ve Toyota Corolla, Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil modelleri arasında yer alıyor. Ancak Toyota Corolla'nın Clio fiyatına sunulması, birçok otomobil tutkununun ilgisini çekiyor. Örneğin, Clio'nun Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg modeli 1.018.000 TL'den satılırken, Toyota'nın 1.5 Vision versiyonu Corolla modeli ise 998.950 TL'ye satılıyor.

Clio'nun en donanımlı modelinin, Corolla'nın başlangıç fiyatını geçtiği görülüyor. Bu nedenle, donanımlı bir Clio yerine Corolla'nın başlangıç modeli tercih edilebiliyor. Bu durum, sıfır otomobil alacakları düşündürebiliyor. Clio ve Corolla'nın güncel fiyatları aşağıda yer almaktadır:

CLIO FİYAT LİSTESİ

Joy 1.0 SCe 65 bg: 817.000 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 907.000 TL

Touch 1.0 TCe 90 bg: 868.000 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 948.000 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 1.018.000 TL

COROLLA FİYAT LİSTESİ

1.5 Vision: 998.950 TL

1.5 Vision Multidrive S: 1.042.500 TL

1.5 Dream Multidrive S: 1.145.300 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.215.650 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.289.400 TL

1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.393.900 TL

Her iki otomobil modeli de kendi özellikleri ve fiyatlarıyla müşterilere farklı seçenekler sunuyor. Bu nedenle, otomobil almak isteyenlerin ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun olanı seçmeleri önemlidir.