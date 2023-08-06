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Torun bakım maaşı nedir, nasıl alınır? Anneanne ve babaannelere maddi yardım!

Torun bakım maaşı, çocuklarının torunlarına bakan anneanneler ve babaanneler için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yardım parasıdır.

Torun bakım maaşı nedir, nasıl alınır? Anneanne ve babaannelere maddi yardım!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Bu maaş sayesinde aile büyüklerine ihtiyaçları konusunda destek olunmaktadır. Torun bakım maaşı, çalışma hayatına geri dönen annelerin çocuklarına büyükannelerinin bakmasını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen bir projedir.

Torun Bakım Maaşı Kimlere Verilir?

Torun bakım maaşı alabilmek için belirli şartları karşılayan torun sahibi bireyler hak sahipleridir. Maaş almak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, açık ikametgâh adresine sahip olmaları ve çocuğun 3 yaşını geçmemiş olması gerekmektedir. Ayrıca, torunun bakımını üstlenecek kişinin çocukla aynı şehirde ikamet etmesi ve çocuğun annesinin 18 yaşını doldurmuş olması da gereklidir.

Annenin 360 gün SGK primine sahip olması, özel bir kurumda çalışıyor olması, işten koşulsuz olarak çıkmaması, maaşının belirlenen limitin altında olması ve işverenle akrabalık bağının bulunmaması da torun bakım maaşı almak için aranan diğer koşullardır.

Torun Bakım Maaşı Alma Şartları

Torun bakım maaşı alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Açık ikametgâh adresine sahip olmak,
  3. Çocuğun 3 yaşını geçmemiş olması,
  4. Anne 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.
  5. Çocuğa bakacak kişi, çocukla aynı şehirde ikamet etmelidir.
  6. Anne 360 gün SGK primine sahip olmalı ve özel bir kurumda çalışıyor olmalıdır.
  7. Çocuğun bakımı süresince anne işten çıkmamalıdır.
  8. Anne maaşı belirlenen limitin altında olmalıdır.
  9. Anne işverenle akrabalık bağına sahip olmamalıdır.

Torun Bakım Maaşı Almak İçin Gerekli Belgeler

Torun bakım maaşı için başvuruda bulunmak isteyen kişilerin aşağıdaki belgeleri temin etmeleri gerekmektedir:

  1. Torun bakım maaşı alacak kişinin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
  2. Çalışan annenin ve babanın çalıştıklarını gösteren belge,
  3. Çocuğun nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
  4. Aile net gelirini gösteren belge,
  5. Torun bakım maaşı alacak kişinin ikametgah belgesi,
  6. Torun bakım maaşı alacak kişinin sağlık raporu.

Başvuru sürecinde gerekli belgelerin eksiksiz olarak sunulması, hak sahiplerinin maaş alma sürecini kolaylaştıracaktır. Bu destek sayesinde aile büyükleri, torunlarına daha iyi bir bakım sunma imkanına sahip olacak ve çalışma hayatına geri dönen anneler de iş ve aile yaşamlarını daha iyi dengeleyebilecektir.

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