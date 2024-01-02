Torba Yasa Meclisten Geçti: Emekliye Yeni Ödeme Sinyali!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanan 2024 yılı bütçesi kapsamındaki Torba Yasa, birçok önemli düzenlemeyi içeriyor. Bu düzenlemeler arasında, çalışan emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiye ve emekli maaşlarındaki olası artışlar dikkat çekiyor.

Emekliye Özel Düzenleme Var

Torba Yasaya göre, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 bin lira ikramiye verilmesi planlanıyor. Ayrıca, yeni yıl zamları ve en düşük emekli maaşındaki artış beklentileri de gündemde. Asgari ücretteki artışın en düşük emekli maaşına yansıtılması bekleniyor. Bu konuların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yıl sonunda değerlendirileceği ve ilk Kabine toplantısında ele alınacağı belirtiliyor. AK Parti genel merkezi ve grup yöneticileri, bu beklentiyi Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlara ilettiklerini açıkladılar.

Maaş Artışı da Gündemde

Özel sektör çalışanları için belirlenen asgari ücret artışının, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yansıtılması bekleniyor. SGK en düşük emekli maaşının 10 bin ila 12 bin TL arasında olabileceği değerlendiriliyor. Memurlar ve memur emeklileri için Ocak ve Temmuz aylarındaki artışlar toplu sözleşmelerle belirleniyor ve enflasyon farkı da ekleniyor. Ocak zammının yüzde 50'ye ulaşması ve en düşük memur maaşının 33 bin lirayı aşması mümkün görünüyor. 2024 yılında, işsizlik maaşları ve kıdem tazminatları gibi gelir kalemlerinde de artışlar bekleniyor. İşsizlik maaşları, yeni asgari ücret oranına göre belirlenecek ve en düşük işsizlik maaşı 7.940 TL'ye, en yüksek işsizlik maaşı ise 15.880 TL'ye yükselebilir. Bu düzenlemeler ve artışlar, milyonlarca vatandaşın gelir seviyesini etkileyerek, ekonomik dengelerde yeni bir süreç başlatıyor. Özellikle emekli ve çalışan vatandaşlar için önemli değişiklikler getiren bu yasa, yeni yılın ekonomik gündemine yön verecek gibi görünüyor.