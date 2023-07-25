TOKİ dar gelirliler için yüzlerce konutu satışa verdi! Aylık 4008 TL taksitle hemen teslim edilecek başvurular için son günler

Aylık 4008 TL taksitle hemen teslim edilecek başvurular için son günler... TOKİ dar gelirliler için yüzlerce konutu satışa verdi- TOKİ'nin sürekli olarak yürüttüğü yeni projeler, milyonlarca vatandaşın uygun fiyatlarla ev sahibi olmasına olanak sağlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde başlatılan bu projeler sayesinde, depremde evleri tamamen yıkılmış olanlar için konutlar inşa edilirken, aynı zamanda farklı şehirlerde uygun fiyatlı satışlar da devam ediyor.

Son duyuruya göre, TOKİ tarafından yüzlerce yeni konutun 120 ay vadeyle satılacağı bildirildi. Konutlar için peşinat tutarı yüzde 25 olarak belirlendi ve fiyatlar 641 bin TL'den başlıyor. 120 ay vade ve yüzde 25 peşinat seçeneğiyle sunulan konutlar için aylık ödeme tutarı 4 bin TL gibi görünüyor. Örneğin, 641 bin TL'lik bir konut için yüzde 25'lik peşinatı 160 bin TL olarak hesaplanıyor. Vatandaşlar, 120 aylık vade için kalan 480 bin TL'yi 4008 TL ödemeyle taksitlendirebiliyorlar. Ancak ödemeler, ilerleyen dönemlerde memur maaş artışına bağlı olarak değişebilir.

TOKİ'nin konut satışları, birçok şehirde gerçekleştiriliyor. Bu şehirler arasında Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak yer almaktadır. Bu şehirlerdeki vatandaşlar, %25 peşinat ve 120 ay vade seçeneğiyle konutlara sahip olabilecekler.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecektir ve başvurular/teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecektir. Ayrıca, açık artırma gününde de başvurular yapılabilecektir.

TOKİ'nin bu projeleri, uygun fiyatlı konut sahibi olma fırsatı sunarak, milyonlarca vatandaş için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Uygun ödeme koşulları ve çeşitli şehirlerdeki konut seçenekleri, ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi mümkün kılmaktadır.