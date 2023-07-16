TOKİ bombayı patlattı! Artık herkez ev sahibi olacak! 10 sene taksitle konut satışı! Sadece 555 bin TL'den verilecek tarih açıklandı!

10 sene taksitle konut satışı! Sadece 555 bin TL'den verilecek tarih açıklandı! TOKİ bombayı patlattı! Artık herkez ev sahibi olacak- Son dönemde kira ve konut fiyatlarında yaşanan artışlar, ev sahibi olmayı zorlaştırmış durumdadır. Ancak devlet destekli konut satışları sayesinde vatandaşlar uygun şartlarda yeni evlerine sahip olabilirler.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 120 ay vadeli konut satışı imkanı sunmaya devam etmektedir. TOKİ'nin yeni duyurduğu kampanya kapsamında, 555 bin TL'den başlayan fiyatlarla konutlar satışa sunulmaktadır. Başvuru tarihleri açıklandı.

Satışa sunulacak konutlar, 1+1, 2+1 ve 3+1 şeklinde olup açık artırma ile gerçekleştirilecektir. Konutlar çeşitli illerde yer alacak ve alıcılar %25 peşinatla 120 ay vadeli ödeme seçeneğiyle konut sahibi olabileceklerdir.

Konut satışına ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecektir. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecektir. Ayrıca, başvurular açık artırma (teklif alma) gününde de yapılabilecektir.

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet sitesini veya ilgili bankaları ziyaret ederek başvuru süreci hakkında detaylı bilgi alabilirler. 120 ay vadeli konut satışı fırsatıyla, ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, başvuru tarihlerini kaçırmadan başvurularını yapabilirler.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlara uygun şartlarda konut sahibi olma imkanı sunan bir kurumdur. TOKİ'den ev almak için aşağıdaki adımları takip etmek gerekmektedir: