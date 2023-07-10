TMO'dan çiftçilere bayram ettiren müjde: Buğdayda 1000 TL, arpada 500 TL: Resmen tarih verildi!

Buğdayda 1000 TL, arpada 500 TL: Resmen tarih verildi! TMO'dan çiftçilere ba-yram ettiren müjde- Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, buğday hasadında herhangi bir gecikme olmadığını ve yoğun bir şekilde devam ettiğini açıkladı. Güldal, bu sezon verim artışının yaşandığını vurgulayarak, bu durumun rekolteye olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Geçtiğimiz yıl 510 noktada hububat alım faaliyetlerini sürdüren TMO'nun, bu yıl ise 576 noktada alım faaliyetlerine devam ettiğini vurgulayan Ahmet Güldal, TMO olarak tüm ürünleri alabileceklerini ifade etti.

Üreticilerden randevu sistemi aracılığıyla ürünlerini getirmelerini beklediklerini de belirten Güldal, planlama yapılabilmesi için randevu sisteminin kullanımının önemli olduğunu vurguladı.

Ahmet Güldal, bu sezon 2 milyon tondan fazla ürün alındığını açıkladı ve "Ürün alımlarında yer sorunumuz yok. Planlamalarımızı aylar öncesinden yapmıştık. Şu anda TMO'nun günlük hububat alım kapasitesi 160 bin tona ulaştı" şeklinde konuştu.

Bu ay İç Anadolu Bölgesi'nde hasadın yoğunlaşmasıyla birlikte günlük hububat alım kapasitesini 220 bin tona çıkaracaklarını dile getiren Ahmet Güldal, ürün alım sürecinde üreticilerin doğru bir şekilde bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buğday için ton başına 8 bin 250 TL, arpa için ise ton başına 7 bin TL hububat alım fiyatı açıkladığını belirten Ahmet Güldal, ayrıca bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tüm üreticilere buğday için 1000 TL, arpa için 500 TL ödeme yapılacağını vurguladı.

Güldal, 2022 yılında yalnızca ürünlerini TMO'ya satan üreticilere prim desteği verildiğini hatırlatarak, bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan her üreticinin prim desteğinden faydalanabileceğinin altını çizdi.

Ahmet Güldal, üreticilerin memnuniyetini sağlamak için aktif bir politika izlediklerini vurgulayarak, ürünlerini TMO'ya teslim eden üreticilere 30 gün içinde ödeme yapılacağını belirtti.

TMO'nun hububat alım faaliyetlerinde sağladığı desteklerle birlikte üreticilerin sektörde daha da güçlenmesi ve verimli bir şekilde üretim yapabilmesi hedeflenir.