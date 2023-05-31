TİGEM buğday satış fiyatları kaç para oldu? Çiftçiler dört gözle bekliyordu!

Çiftçiler dört gözle bekliyordu! TİGEM buğday satış fiyatları kaç para oldu- Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir açıklamaya göre, 865 ton buğdayın satışının gerçekleştirileceği duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, satışlar 4 parti halinde açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecektir. İşletme, buğdayların en yüksek teklifi verenlere satışını yapacak. İşletme tarafından yapılan açıklamada ayrıntılar şu şekilde verilmiştir:

İşletmemizde Üretilen 865,00 Ton (+-%25 artış/azalış gösterebilir) Mahsul Buğday, 4 parti halinde açık artırma yöntemiyle satılacaktır. İhale, 06/06/2023 tarihinde saat 14.00'te işletme alanında gerçekleştirilecektir. İlk ihaleye katılım olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi durumunda, PAZARLIK yöntemiyle aynı yer ve saatte 13/06/2023 tarihinde yeniden ihale yapılacaktır. İhaleye ilişkin muhammen bedel ve teminatla ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir. Geçici teminat, ihale saatinden önce işletme veznesine veya T.C. Vakıflar Bankası Ceyhan Şubesindeki TR 76 0001 5001 5800 7300 8782 71 veya T.C Ziraat Bankası Ceyhan Şubesindeki TR 30 0001 0000 1505 9943 7852 48 numaralı hesaplara yatırılarak, alınan makbuz/dekont ihale komisyonuna ibraz edilmelidir. 7.000,00 TL ve üzeri miktarlar banka hesabına yatırılacaktır. "İhale kararına ait tüm vergi, damga vergisi, resim, harç ve yasal ödemeler ile diğer sözleşme giderleri müşteriye aittir." İhaleyle ilgili bilgilere, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar - ANKARA) veya işletmeden ulaşılabilir. TİGEM, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre gerçekleştirilmektedir. Bu şartname, 19 maddeden oluşmakta olup, ihaleye katılanlar şartnameyi tüm maddeleriyle birlikte kabul etmiş sayılırlar