TEB Bankası Hesabınıza, Faizsiz, 20.000 TL Ödeme Yapacak!

TEB Bank'ın başlattığı bu kredi kampanyası, müşterilere hızlı ve kolay bir şekilde nakit ihtiyaçlarını karşılama olanağı tanıyor. Kampanya kapsamında, 20.000 TL'ye kadar nakit ödeme seçeneği sunularak finansal yükü hafifletmek isteyen vatandaşlar için avantajlı bir seçenek sunuluyor. Başvuru süreci de oldukça pratik hale getirilmiş durumda. Vatandaşlar, cep telefonları üzerinden kısa mesaj göndererek TC kimlik numarası, aylık gelir bilgisi ve doğum tarihi gibi temel bilgileri ile başvuruda bulunabiliyorlar. Bu sayede, müşteriler dakikalar içinde başvurularını tamamlayarak hemen sonuç alabiliyorlar.

TEB Bank, müşterilerine dijital kanallar üzerinden de başvuru yapma imkanı sunarak banka şubelerine gitmeye gerek olmadan internet şubesi veya mobil uygulamalar aracılığıyla kredi başvurusu yapabilme kolaylığı sağlıyor. Özellikle zamanı kısıtlı olan veya şubeye gitme imkanı olmayan müşteriler için bu dijital başvuru yöntemi büyük bir avantaj sunuyor.

Faiz oranları ve ödeme koşulları konusunda da TEB Bank'ın kredi kampanyası dikkat çekiyor. Aylık %0'dan başlayan faiz oranları, 20.000 TL ve 6 ay vade seçeneği için geçerli olup, kampanyadan faydalanabilmek için sigortalı olma ve Findeks kredi notunun 1879 ve üzeri olma şartları bulunuyor. Bu avantajlı faiz oranları, 14 - 27 Aralık 2023 tarihleri arasında internet şubesi veya Cepteteb Mobil üzerinden yapılan başvurular için geçerlidir.

TEB Bank'ın yeni kredi kampanyası, vatandaşlara kolaylık ve hız sağlayarak finansal ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli bir çözüm sunuyor. Findeks kredi notu ve sigortalılık şartlarını karşılayan herkes, bu avantajlı kampanyadan faydalanarak nakit ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilir.