TCKN Son Hanesine Göre 18 19 Ağustos'ta IBAN'a Para Yatacak! Hemen Kontrol Etmeyenden Şans Kaçacak

Devlet dar gelirliye sürdürdüğü desteklere devam ediyor. Başvuru şartlarını taşıyan bireye her ay destek ödemesi yaparken, bunu ödemelerin çeşitliliğine göre 3 ayda bir yada tek seferlik veriyor. İhtiyaç sahibi engelli bireye yönelik ödemeler de mevcut. Hanede bakıma muhtaç bireyi olan kişilere devlet tarafında her ayın ortasında destek ödemesi yatırılıyor. Bu destek ödemeleri engelli bireyin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Hak sahibi bireylere her ay ödenen evde bakım aylığı 16 17 18 19 Ağustos tarihlerinde TCKN'ye göre ödenecek.

Her ay düzenli bir şekilde ödenen evde bakım maaşları, ayın ortasından itibaren ödenmeye başlıyor. Her ayın 14'ünden sonra ödenen evde bakım yardımı ödemeleri, ay sonuna kadar TCKN son hanesine tamamlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine yapılan başvuru şartlarını taşıyan birey bu düzenli ödemelerden almaya hak kazanıyor. 15-31 Ağustos tarihlerinde hesaplara aktarılması planlanan evde bakım maaşları henüz Ağustos ödemeleri hesaplara tanımlandı. Yarın yani 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü itibari ile hesaplara tanımlanmaya başlayacak. Bireye ait olarak ödenen evde bakım maaşı ödemeleri yatıp yatmadığı da e-devlet üzerinden kontrol edilebiliyor. E-devlet hesabına girilmesi sonrasında arama butonuna evde bakım maaşı sorgulama yazarak tüm detaylara ulaşılıyor.

Evde bakım maaşı ne kadar?

Düzenli ödemeler arasında yer aşan evde bakım maaşı ödemeleri yarın itibari ile hesaplara aktarılmaya başlayacak. Temmuz ayında TÜİK enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında evde bakım maaşı ödemeleri de zamlanmış bulunuyor. Yılbaşından önce 3336 TL ödenen evde bakım maaşı yılbaşında yapılan zam ile birlikte bin TL artmış ve 4336 TL olarak ödenmeye başlamıştı. Bu kapsamda Temmuz ayı zam açıklamaları sonrasında ise; 17,55 %'lik zam ile 5 bin 98 TL olarak hesaplara aktarılacak.

Evde Bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Bağlı bulunduğunuz kaymakamlık binalarına giderek, size sunulan bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlamanız gerekmek v e sizden istenen bilgiler tam olarak teslim edilmelidir.