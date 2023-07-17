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TC vatandaşlarına 7777 TL ödeme yapılacak! Destek olarak ödenecek

Son zamanlarda yaşanan ekonomik olaylar, bireyleri bankalara yönlendiriyor ve düşük faizli kredi arayışı artıyor.

TC vatandaşlarına 7777 TL ödeme yapılacak! Destek olarak ödenecek
Yayın Tarihi : 2023-07-17 08:49

Destek olarak ödenecek! TC vatandaşlarına 7777 TL ödeme yapılacak- Son zamanlarda yaşanan ekonomik olaylar, bireyleri bankalara yönlendiriyor ve düşük faizli kredi arayışı artıyor. Nakit ihtiyacı olanlar belirli şartlara göre bu kredileri alarak hemen aynı gün içinde ödemeleri hesaplarına aktarabiliyorlar. Eğer 7777 TL nakit kredi almak istiyorsanız, bankaya gitmek için başvuru yapmanıza gerek kalmayacak. Nakit kredi almak isteyen kişiler, belirli şartlara uydukları takdirde aşağıdaki bankalardan ödemeleri alabilecekler.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyenler, başvuru şartlarına uygun oldukları takdirde aynı gün içinde kredi ödemesini alacaklar. Akbank, nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 dakika içinde sonuç vermektedir. Kişiler, kredi notlarına göre faiz oranlarından faydalanacaklardır. "KREDİ TC KİMLİK" yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderen vatandaşlar, aynı dakikada sonuç alabilecekler.

Akbank ayrıca Akbank Direkt uygulamasını kullanan kendi müşterilerine de kredi imkanı sunmaktadır. Banka hesapları üzerinden internet şifresi alan bireyler, kredilerini hemen hesaplarına alabileceklerdir. Kredi notu uygun olan herkes başvurularını yaparak kredilerini hesaplarına aktarabilecektir.

DENİZBANK

Denizbank, kredi almak isteyen kişilere 5 dakika içinde sonuç vermektedir. Kredi notunuza göre işlem yapmak isteyenler, belirli şartlara uygun olarak kredi ödemelerini hemen alabileceklerdir. Kredi notunuz uygun ise, bankadan 5 dakika içinde sonuç almanız mümkün olacaktır. "KREDİM TC KİMLİK" yazarak 7777 TL ödemeleri hesaplarınıza aktarabilmek için bu mesajı 3280 numarasına göndermeniz gerekmektedir.

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