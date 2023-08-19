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TC kimlik numarasına göre 30.000 TL 44.000 TL Ek Ödeme IBAN'a Hemen Veriliyor

Devletin ödediği sosyal yardımlarda olduğu gibi artık bankalarda da TCKN son hanesine göre ödeme dönemi başlamış bulunuyor.

TC kimlik numarasına göre 30.000 TL 44.000 TL Ek Ödeme IBAN'a Hemen Veriliyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-08-2023 14:35

Devletin ödediği sosyal yardımlarda olduğu gibi artık bankalarda da TCKN son hanesine göre ödeme dönemi başlamış bulunuyor. TC Kimlik numarası son hanesine göre 0'dan başlayıp, 9'a kadar süregelen vatandaşa sırasıyla 44.000 TL ödeme yapılacak. Ve bunu da bankalar sağlayacak. Peki hangi bankalar tarafından bu ek ödeme sağlanacak. 

Hayat şartları dünya genelinde savaşın varlığı ve enflasyon rakamları sebebiyle git gide zorlaşmaktayken, ülkemizde bu durumdan etkilenmiş bulunmaktadır. Emekli olsun, çalışan olsun gün geçtikçe her ürüne ve hizmete yapılan zam karşısında sessizce cebini boşaltırken, acil ihtiyaçları için ihtiyaç kredilerine başvurmak zorunda kalıyor. Bankalar da bu durumu fırsat bilip, yeni müşteri kazanmak için zaman zaman kampanya düzenliyor. İşte son kampanya sunan 2 banka Yapı Kredi Bankası ve Akbank olarak açıklandı. Ağustos ayının da su gibi hızla akıp geçtiği şu günlerde vatandaş, sunulan kampanyaları takip ediyor. 

TC Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgu ile anında 70.000 TL'ye kadar ek ödeme imkanına ulaşabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası ve Akbank; kredi puanı yeterli olan, sicili temiz olan ve çalışan her vatandaşa kredi ödemesi yapmayı borç bilmektedir. Bu şartları taşıyan her vatandaş başvurusunu tamamlamasının hemen akabinde 5 dakika içinde onay mesajını alabilmektedir. TCKN'ye göre yapılan başvurular ile anında 36 aya kadar vadeli ve 70.000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanabilirsiniz. 

Akbank İhtiyaç Kredisi

Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndereceğiniz SMS karşılığında hemen cevabınız gelecektir. Kredi faizlerinin yük yükselmeye meyilli olduğumuz günümüzde Akbank tarafından açıklanan yeni Faiz Oranı % 2,98 olarak belirlenmiştir. ''Dilediğin yerden dilediğin zaman Akbank Direkt Kredi'ye başvur'' sloganı ile Akbank yeni müşterisine 15.000 TL'ye kadar 0 faizli kredi imkanı da sunmaktadır.

Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi

Yapı Kredi'de ihtiyaç kredisi olarak başlattığı kampanyasında müşteriye özel seçenekler sunmaktadır.  TCKN'ye ne kadar kredi ve faiz oranı alacağınızı öğrenmek için en yakın banka şubesine gidebilirsiniz. Ancak genel kredi şartları şu şekildedir.

Vade(Ay)           Aylık Taksit Tutarı             Faiz Oranı

5.655,28 TL                           % 3,88

3.639,07 TL                           % 3,88

3.038,82 TL                           % 3,88

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