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Gecce Magazin Haberleri

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!

Akbank, 18.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için özel bir kampanya başlatmıştır. Bu kampanya kapsamında düşük faizli kredi ödemeleri sunuyor. 

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!
Yayın Tarihi : 2023-06-19 09:22

Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü! TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak-  Akbank, 18.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için özel bir kampanya başlatmıştır. Bu kampanya kapsamında düşük faizli kredi ödemeleri sunuyor.  Akbank, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulan bu ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen tüm vatandaşlar, kimlik numaraları üzerinden yapılacak sorgulamalarla kredi başvurularını gerçekleştirebilirler. 18.000 TL tutarındaki kredi için 36 ay vadeli başvurularınızı bankanın kredi başvuru yöntemleriyle kolaylıkla yapabilir ve onay almanız durumunda ne kadar kredi kullanabileceğinizi görürsünüz. 

18000 TL kredi başvurusunu cep telefonuyla SMS yoluyla yapmak isteyen vatandaşlar, hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirebilirler. Nakit kredi kullanmak isteyenler, cep telefonlarından kredi başvurusunu SMS yoluyla yapabilirler. Akbank'a SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler, "kredi" yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaralarını yazıp bu mesajı 44 25 numarasına gönderebilirler. Gönderilen mesaj sonrasında 36 ay vadeyle kredi onayı alıp almadığınız size bildirilecektir.

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!

Başvurunuzu TC kimlik numaranız üzerinden yaptıktan sonra, 1400 puan üzerinde kredi notuna sahip vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanma imkanına sahip olacaklar ve kullandıkları kredileri aynı gün içinde hesaplarına aktarabileceklerdir.

TC kimlik numaranızla yaptığınız ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında işlemleriniz hızlı bir şekilde tamamlanacak ve aynı gün içinde ödemeleriniz yapılacaktır. Banka, kredi notunuza göre size faiz oranı uygulayacaktır. Akbank'ın sunmuş olduğu bu kampanya sayesinde vatandaşlar düşük faizli kredilerle ihtiyaçlarını karşılayabilir ve hızlı bir şekilde finansal destek alabilirler. Bankanın kolay ve hızlı başvuru süreciyle birlikte müşterilerine en uygun ödeme seçeneklerini sunmayı hedeflediği gözlemleniyor. 

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