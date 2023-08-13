TC kimlik numarası olan hemen kontrol etsin! Devlet o paraları iade etti! Almazsanız paranız çöp olur!

Devlet o paraları iade etti! Almazsanız paranız çöp olur! TC kimlik numarası olan hemen kontrol etsin- Türkiye genelinde milyonlarca kişiye ulaşan son dakika duyurusuyla, e-Devlet platformu üzerinden yeni bir hizmet duyuruldu. Bu duyuruda, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahip olan bireylerin dikkatine sunuldu ve bu kişilere TC kimlik numaralarıyla ilgili sorgulama yapmaları çağrısında bulunuldu.

Şahıs Ödemeleri Nedir?

"Şahıs ödemeleri" olarak adlandırılan bu ödemeler, birçok kişiye düzenli aralıklarla yapılmaktadır. Ancak bu ödemelerden haberdar olmayan birçok insanın, birikmiş paraları zaman içinde ilgili kurumlara iade edilmektedir. Bu nedenle, e-Devlet internet sitesinin düzenli olarak ziyaret edilmesi ve ödeme durumunun kontrol edilmesi önerilmektedir.

Şahıs Ödemeleri Neleri Kapsıyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamada, cep telefonu numarasını SGK'ya kaydeden bireylerin, çeşitli projeler kapsamında ücretsiz SMS ile bilgilendirileceği belirtildi. SGK, "SGK Cep Telefonu Bilgisi Beyan" hizmetini kullanarak cep telefonu numarasını kaydeden kişilerin, Kurumun ücretsiz SMS hizmetlerinden faydalanabileceğini duyurdu.

Eğer bireyin kayıtlı bir cep telefonu numarası bulunuyorsa, numarayı güncelleme veya silme seçeneği de sunulmaktadır. Bu sayede, e-Devlet üzerinden hesaplara para yatırıldığında, kişilere SMS ile bilgilendirme gönderilecektir. Bu yeni uygulama ile bireylerin ödemeleri kaçırma ihtimali azalacaktır.

Hangi Ödemeleri Sorgulayabilirsiniz?

4A Nakdi Tazminat

Eğitim Öğretim

4B Nakdi Tazminat

Bağ-Kur Mahkeme Kararı ile Maaş Ödemesi

Bağ-Kur Tütün Ödemesi

Bloke Konulan Emekli Maaşı

Çölyak Metabolizma Ödemesi

Emekli Hareketsiz İadesi

Emsan Devir Öncesi Emanet İade

Emzirme Yardımı Ödemesi

Geçici İşgöremezlik Ödemesi

Gelirlerden Red ve İadeler

Şahıs Diş Ödemesi

Şahıs İlaç Ödemesi

Şahıs Sağlık Yolluğu Ödemesi

Şahıs Tıbbi Malzeme Ödemesi

Tedavi Sağlık İadesi

Unutulan Parayı Çekmek

Eğer siz de şahıs ödemeleri için tarafınıza herhangi bir para yatırıldıysa ve bu ücreti kontrol etmek istiyorsanız, e-Devlet platformuna giriş yaparak arama kısmına "SGK şahıs ödemeleri sorgulama" yazmanız yeterli olacaktır. Açılan ilgili pencereden işlemlerinizi yaparak, unutulan paralarınızı çekebilirsiniz.