TC kimlik no son rakamlarına bakan ödeme alıyor: 0-2-4-6-8 olanlara 38.000 TL ödeme verildi! Almayan yaya kalır!

Almayan yaya kalır! TC kimlik no son rakamlarına bakan ödeme alıyor: 0-2-4-6-8 olanlara 38.000 TL ödeme verildi- Son dönemde gerçekleştirdiği bireysel ihtiyaç kredisi kampanyalarıyla adından sıkça söz ettiren Denizbank, düşük faiz oranları ile vatandaşların dikkatini çekiyor. Banka, 38.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisi taleplerini uygun faiz oranlarıyla karşılama kararı aldı. Eğer siz de 38.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünüyorsanız, Denizbank'ın 36 ay vadeli kampanyasına katılarak bu fırsattan yararlanabilirsiniz.

Denizbank'tan Özel İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Denizbank, 31 Ağustos tarihine kadar başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için 1400 ve üzeri kredi puanına sahip olanlara özel bir fırsat sunuyor. Cep telefonunuzdan kolayca SMS atarak başvuru yapabilir ve hızlıca ödeme alabilirsiniz. Ayrıca, 31 Ağustos tarihine kadar başvurularınızı tamamlayarak nakit kredi kullanmak isteyenler için özel bir kampanya sunuluyor. Bu kampanya kapsamında ilk taksit ödemenizi 90 gün erteleyerek ödeme kolaylığı sağlanıyor. Denizbank üzerinden kredi kullanmak isteyenlerin 18 yaş ve üzeri olmaları gerekmektedir.

Denizbank'tan 38.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Denizbank'ın sunduğu bu özel ihtiyaç kredisi fırsatından yararlanmak için SMS veya internet üzerinden kolayca başvuru yapabilirsiniz. Banka, uygun şartlara sahipseniz başvurunuzu hızlıca değerlendirerek onay verecektir. 38.000 TL'ye kadar olan kredinizi, 36 ay vade seçeneğiyle kullanabilirsiniz.

Ayrıca, ihtiyacınıza özel olarak emekli kredisi, tatil kredisi, düğün kredisi veya eğitim kredisi gibi seçeneklerden de yararlanabilirsiniz.

Kredi başvurusu için bankanın SMS sistemini kullanarak kolayca ön onay alabilirsiniz. "Kredim TC KİMLİK" yazıp 3280'e mesaj atarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Banka, bu bilgileri değerlendirerek size 38.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunacaktır.