Advert

TC kimlik no son rakamlarına bakan ödeme alıyor: 0-2-4-6-8 olanlara 38.000 TL ödeme verildi! Almayan yaya kalır!

Son dönemde gerçekleştirdiği bireysel ihtiyaç kredisi kampanyalarıyla adından sıkça söz ettiren Denizbank, düşük faiz oranları ile vatandaşların dikkatini çekiyor.

TC kimlik no son rakamlarına bakan ödeme alıyor: 0-2-4-6-8 olanlara 38.000 TL ödeme verildi! Almayan yaya kalır!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-08-2023 22:11

Almayan yaya kalır! TC kimlik no son rakamlarına bakan ödeme alıyor: 0-2-4-6-8 olanlara 38.000 TL ödeme verildi-  Son dönemde gerçekleştirdiği bireysel ihtiyaç kredisi kampanyalarıyla adından sıkça söz ettiren Denizbank, düşük faiz oranları ile vatandaşların dikkatini çekiyor. Banka, 38.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisi taleplerini uygun faiz oranlarıyla karşılama kararı aldı. Eğer siz de 38.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünüyorsanız, Denizbank'ın 36 ay vadeli kampanyasına katılarak bu fırsattan yararlanabilirsiniz.

Denizbank'tan Özel İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Denizbank, 31 Ağustos tarihine kadar başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için 1400 ve üzeri kredi puanına sahip olanlara özel bir fırsat sunuyor. Cep telefonunuzdan kolayca SMS atarak başvuru yapabilir ve hızlıca ödeme alabilirsiniz. Ayrıca, 31 Ağustos tarihine kadar başvurularınızı tamamlayarak nakit kredi kullanmak isteyenler için özel bir kampanya sunuluyor. Bu kampanya kapsamında ilk taksit ödemenizi 90 gün erteleyerek ödeme kolaylığı sağlanıyor. Denizbank üzerinden kredi kullanmak isteyenlerin 18 yaş ve üzeri olmaları gerekmektedir.

Denizbank'tan 38.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Denizbank'ın sunduğu bu özel ihtiyaç kredisi fırsatından yararlanmak için SMS veya internet üzerinden kolayca başvuru yapabilirsiniz. Banka, uygun şartlara sahipseniz başvurunuzu hızlıca değerlendirerek onay verecektir. 38.000 TL'ye kadar olan kredinizi, 36 ay vade seçeneğiyle kullanabilirsiniz.

Ayrıca, ihtiyacınıza özel olarak emekli kredisi, tatil kredisi, düğün kredisi veya eğitim kredisi gibi seçeneklerden de yararlanabilirsiniz.

Kredi başvurusu için bankanın SMS sistemini kullanarak kolayca ön onay alabilirsiniz. "Kredim TC KİMLİK" yazıp 3280'e mesaj atarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Banka, bu bilgileri değerlendirerek size 38.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunacaktır.

Benzer Haberler
O Emeklilere Ek Ödeme 3-2-1 Başla Onayı Verildi! 8000 TL Kira Yardımı O Emeklilere Ek Ödeme 3-2-1 Başla Onayı Verildi! 8000 TL Kira Yardımı
18-45 Yaşa Erdoğan'dan Müjde! Son Dakika Ödeme Talimatı Verdi 18-45 Yaşa Erdoğan'dan Müjde! Son Dakika Ödeme Talimatı Verdi
4A 4B 4C'liye Meclis'ten Taze Zam Müjdesi Emekli Havalara Uçacak +4000 TL 4A 4B 4C'liye Meclis'ten Taze Zam Müjdesi Emekli Havalara Uçacak +4000 TL
Xiaomi Redmi Note 12 Fırsatı Carrefour'da İndirimin Dibi Görüldü Xiaomi Redmi Note 12 Fırsatı Carrefour'da İndirimin Dibi Görüldü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan maaş zammını açıkladı: Yüzde 65 zam geliyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan maaş zammını açıkladı: Yüzde 65 zam geliyor
Güle oynaya alın! PTT hesaplara aylık 5250 TL nakit yardımı yatıracak! Aile Bakanlığı'ndan o kişilere müjde! Güle oynaya alın! PTT hesaplara aylık 5250 TL nakit yardımı yatıracak! Aile Bakanlığı'ndan o kişilere müjde!
ÇOK OKUNANLAR
O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!
  • 26-08-2023 15:23

O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek
  • 23-08-2023 10:05

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!
  • 26-08-2023 10:11

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek
  • 25-08-2023 08:36

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vatandaşlara 190.000 TL kredi müjdesi! Hem geri ödemesiz hem geri ödemeli
  • 22-08-2023 10:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vatandaşlara 190.000 TL kredi müjdesi! Hem geri ödemesiz hem geri ödemeli