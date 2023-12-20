TBMM Onayından Şimdi Geçti! Aralık Sonuna Kadar Borcu Olanlar Bildirmesi Gerekiyor, 100.000 TL'ye Kadar Olan Borçlar...

Meclis onayından geçen yeni bir borç kapatma kredisi duyuruldu! Tek banka verecek!

TBMM Onayından Şimdi Geçti! Aralık Sonuna Kadar Borcu Olanlar Bildirmesi Gerekiyor, 100.000 TL'ye Kadar Olan Borçlar...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-12-2023 13:39

Ziraat Bankası, borçlarından kurtulmak isteyen müşterileri için büyük bir fırsat sunuyor. Banka, 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi kampanyası başlattı. Bu özel kampanya, vatandaşlara borçlarını düzenli bir şekilde kapatma imkanı sağlarken, ödemelerde esneklik ve avantajlar sunuyor.

Ziraat Bankası'nın başlattığı bu kampanya, borçlu olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi ödemeleri imkanı sunuyor. Başvuru süreci oldukça hızlı ve kolaydır; Ziraat Bankası şubelerine giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusu onaylandıktan sonra, banka kapatmak istediğiniz borçların IBAN numarasını isteyerek ödemeleri gerçekleştirir. Bu sayede, borç kapatma kredilerinden faydalanan kişiler, ödemelerini istedikleri zaman gerçekleştirme avantajına sahip olurlar.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Ancak, borç kapatma kredilerinde elinize nakit para geçmez; çünkü bu kredi, doğrudan borçlu olduğunuz bankalara yapılan ödemeleri içerir. Eğer elinizde nakit para istiyorsanız, Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisi seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Banka, ihtiyaç kredilerinde yüksek limitli seçenekler sunarak müşterilerine finansal esneklik sağlamaktadır. Bu kredi ile borçlarınızı kapatabilir ve elinizde nakit para bulundurabilirsiniz. Eğer 100.000 TL'nin üzerinde bir kredi kullanmak istiyorsanız, bankaya ipotek vermeniz gerekebilir. Bu durumda, banka sizin için uygun bir çözüm sunarak büyük kredi ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olacaktır. Ziraat Bankası'nın başlattığı borç kapatma kredisi kampanyası, müşterilere finansal rahatlama ve düzenleme imkanı tanıyor. Borçlarını kapatmak isteyenler, Ziraat Bankası'nın şubelerine başvurarak avantajlı kredi seçeneklerinden faydalanabilirler. Ancak, nakit ihtiyacı olanlar için ihtiyaç kredisi seçenekleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

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