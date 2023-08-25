Taze Destek Başvuruları Başladı! Yarın Gidene Sıfırdan Ödeniyor

Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşa verdiği desteklerin yanı sıra bir çok kalemde artı ödemeler sunmaktadır. Bu destekler arasında üretime ve üreticiye destek olmak amacıyla, çiftçilere de destek vermektedir. Gün gün destek sayıları artmaktadır. Çiftçilere sağlanan desteklere de yenileri eklenmektedir.

Bu kapsamda Çiftçilere yönelik yapılan destek ödemeleri ile alakalı gelişmeler yakından takip edilmektedir. Gün gün üreticiye yönelik sağlanan desteklere yenileri eklenirken son dakika açıklama Tarım ve Orman Bakanlığından geldi. Ağustos ayı destek ödemeleri an itibariyle hesaplara aktarmaya başlamış bulunmakta. Aylık olarak ödenen destekler arasında en çok merakla araştırılan çiftçi destek ödemeleri ile alakalı yeni gelişmeler mevcut. Çiftçiler kendilerine sağlanan destek ödemeleri ile alakalı başvuru detaylarını merakla araştırırken tarımsal destek projesi adı altında Tüm detayları adeta ince eleyip sık dokuyor. Çiftçilere yönelik yapılacak olan destek ödemeleri sürekli olarak gündemde kalıyor. Işte çiftçiye son dakika yapılan açıklamada yeni bir tohum desteği ödemesi yapılacağı bildirildi. İşte detaylar

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARDA

Çiftçiler hak sahibi olduğu tarımsal destek projesi ödemelerinin hesaplara aktarılacağı tarihi her ay yakından inceliyor. Tarım ve orman bakanlığı birçok farklı kalemde proje kapsamında yer alan ağustos ayı ödemelerini hesaplara aktardığını açıklamış bulunuyor.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ DESTEĞİ

Tarımsal destek ödemeleri kapsamında Çiftçilere yeni bir ödeme yapılacağı da son dakika açıklandı. Üreticinin en çok merakla beklediği Arpa ve yulaf tohum desteği ile alakalı başvurular başlamış bulunuyor. Belediyeler de tarımsal destek konusunda yeni ödemeler ile öğreticinin karşısına çıkarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de son dakika yaptığı açıklama ile birlikte talep toplama merkezlerinde başvuruların üreticiye açıldığını belirtti. Belediyenin internet sitesi üzerinden yapılan Açıklama ile birlikte arpa ve yulaf tohum desteğinden kimlerin faydalanabileceği de açıklandı. Konu ile alakalı yapılan açıklama şu şekilde

‘Arpa/yulaf tohumu desteği verilecek olan alan miktarı en az 4 dekar, en çok 30 dekar ile sınırlandırılmış olup dekar başına arpa için 25 kg, yulaf için 20 kg tohum verilecektir. 2023 üretim dönemine ait (1 Eylül 2022 tarihinden sonra alınmış ÇSK belgesi veya bağlı bulunduğu Ziraat Odasından alınmış Çiftçi Belgesi olmayanlara yem bitkileri (arpa/yulaf) tohumu verilmeyecektir. 2023 yılı tarımsal destekler için idareye ÇKS/ZO çiftçi belgesi verenlerden ayrıca bu belgeler istenmeyecektir. 2023 yılında ilk defa talepte bulunacak üreticilerden ÇKS/ZO çiftçi belgesi ve kimlik fotokopisi istenecektir. Tohum desteği için sadece İstanbul sınırları içerisindeki tarımsal alanlar için alınan ÇKS ve Ziraat Odası Çiftçi belgeleri kabul edilecektir. ÇKS veya Ziraat Odası belgesi müracaat sahibi adına olmalıdır. Verilecek tohum miktarı stoklar ile sınırlıdır. Stok miktarı biten çeşit başvuru tarihine bakılmaksızın talep alımına kapatılacaktır. Kendisine verilen tohumu ekmeyenler veya başkasına devredenler hakkında gerekli işlemler yapılacak ve bu kişiler sonraki yıllarda hiçbir destekten faydalandırılmayacaktır. Her çiftçi yalnızca bir destekten faydalanabilecektir.’