TAYLAN MAHMUT ÇORTA SİYASET SAHNESİNDE

Büyük Birlik Partisi Bakırköy Belediye Başkan Adayı Taylan Mahmut Çorta hızlı bir tempoyla seçim çalışmalarına devam ediyor. Çorta, Bakırköy’e olan bağlılığını belirterek; ‘’Bakırköy'ün ruhu benim ruhumla özdeşleşmiştir. Bu beldeye olan sevdam, sadece bir görev değil, bir yaşam tarzıdır’’ dedi.

Türkiye, 31 Mart’ta yapılacak olan 2024 Yerel Seçimlere kilitlendi. İstanbul ve ilçelerinde de tüm hızıyla devam eden yerel seçim çalışmaları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ‘nun belirlediği takvim kapsamında sürüyor.

Büyük Birlik Partisi Bakırköy Belediye Başkan Adayı Taylan Mahmut Çorta hızlı bir tempoyla seçim çalışmalarına devam etti. Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerini sürdüren ve vatandaşlarla buluşan Taylan Çorta Bakırköy halkı tarafından ilgi gördü. Çorta, Bakırköy’e olan bağlılığını belirterek; ‘’Bakırköy'ün ruhu benim ruhumla özdeşleşmiştir. Bu beldeye olan sevdam, sadece bir görev değil, bir yaşam tarzıdır. Bakırköy'ü kalkındırmak ve geleceğini parlak kılmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu topraklara olan bağlılığım, sadece benim değil, aynı zamanda sizin de geleceğe olan bağlılığınızdır.’’dedi.

Çorta, Bakırköy halkının ihtiyaçlarına yönelik adımlar atacağını vurgulayarak; ‘’ Bakırköy'ü kalkındırmak ve ihtiyaçlarını gidermek için yola çıktık. ’Bakırköy’ü bir marka haline getireceğiz. Projelerimiz ve hedeflerimiz saymakla bitmez. Ancak sizlere ekibimizle birlikte vizyonumuzu, hayalimizi ve heyecanımızı aktarmak istiyoruz. Sabaha kadar anlatsak bile yetmez çünkü bu birlikte hayata geçireceğimiz bir yolculuk. Bakırköy için daha iyi bir gelecek için beraber hareket edip Belediyemizi Şeffaf bir şekilde yönetmeye hazırız!’’ ifadelerini kullandı.

TAYLAN MAHMUT ÇORTA KİMDİR?

Büyük Birlik Partisi Bakırköy Belediye Başkan Adayı Taylan Mahmut Çorta ‘nın hayatı seçmenler tarafından merak konusu.

1987 yılında İstanbul'da doğan Corta, lise eğitimini başarıyla tamamlayarak bilgisayar bölümünden mezun oldu. Aile değerlerine verdiği büyük önemle bilinen Corta, evlidir ve bir oğul babasıdır. Bu değerler, topluma hizmet ve sivil katılım konusundaki kararlılığına yansımaktadır.

Taylan Corta, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bir dizi restoran ve dünya mutfağı işletmesi kurma ve yönetme deneyimine sahip deneyimli bir girişimci olarak tanınmaktadır. Corta, Bakırköy Belediyesi’nin yaşanabilirlik standardını artırmak amacıyla 18.02.2024 tarihinde belediye başkanlığı adaylığını gururla duyurdu.

Beldenin potansiyelini artırmaya ve toplumun refahına katkı sağlama vizyonuyla hareket eden Corta, her zaman mükemmeliyeti hedeflemiş ve etkili liderliğin dönüştürücü gücüne inanmıştır. Bu nedenle, belediye başkanlığına aday olmaya karar vermiştir.

Corta, vatandaşların desteğini ve güvenini kazanmanın önemini vurgulamakta ve Bakırköy Belediyesi’nin daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerlemesi için halkla işbirliği yapmayı amaçlamaktadır. Corta, Bakırköy’ün dönüşümüne katkıda bulunma fırsatını heyecanla bekliyor.