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Taşeron ve belediye şirket işçilerine SON DAKİKA kadro: Bakan Vedat Işıkhan son durumu duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taşeron ve belediye şirket işçilerinin kadro durumuyla ilgili sorulara yanıt verdi. Bakan Işıkhan, mevcut sorunlara dair farklı bir açıklamada bulunmadı.

Taşeron ve belediye şirket işçilerine SON DAKİKA kadro: Bakan Vedat Işıkhan son durumu duyurdu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-11-2023 09:16

Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan'ın soru önergesinde, 2017 yılında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda çalışan taşeron işçilerin bir kısmının devlet memurluğu ve 4D işçi kadrolarına geçiş yaptığı ancak yerel yönetimlerde çalışan taşeron işçilerin bu geçişten yararlanamadığı ve mevcut haklarından feragat etmeleri sonucu Belediye İktisadi Teşebbüslerine geçirildiği belirtilmişti. Bu durumun adaletsizlik oluşturduğu ve mağduriyet yarattığı ifade edilmişti.

Bakanın Cevabı ve Devam Eden Çalışmalar

Bakan Işıkhan'ın verdiği cevapta, "2023-2024 yıllarını kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'nde yer alan '696 sayılı KHK Kapsamı Dışında Bırakılan Kamu Taşeron İşçilerinin Daimi Kadroya Geçirilmesi' başlıklı 7. madde uyarınca 696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan alt işveren işçilerinin (taşeron) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilmesi ile ilgili çalışmaların devam ettiği" belirtilmişti.

Belediye İktisadi Teşebbüslerinde Çalışan İşçilerin Beklentileri

Belediye İktisadi Teşebbüslerinde çalışan işçiler, maaş ve özlük hakları bakımından yaşanan adaletsizliğin giderilmesini umuyor. Aynı işi yapmalarına rağmen farklı şartlarda çalıştıkları ve bu durumun düzeltilmesi için çözüm bekledikleri ifade ediliyor.

Kadro Bekleyişindeki Taşeron İşçilerin Durumu

Kadro bekleyişinde olan taşeron işçiler için Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ilgili KHK kapsamı dışında bırakılan işçilerin durumlarının gözden geçirildiği ve sürecin devam ettiği vurgulanıyor. Ancak bu süreçte işçilerin somut bir gelişme bekledikleri ve mevcut belirsizliğin giderilmesini umdukları gözlemleniyor.

Mevcut Şartlarda İşçilerin Hak Arayışı

Mevcut şartlar altında, işçilerin hak arayışları devam ediyor ve bu konuda sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve ilgili bakanlıklarla görüşmeler sürdürülüyor. İşçilerin kadroya geçiş haklarının tanınması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, bu sürecin ana odak noktalarından biri olmaya devam ediyor.

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