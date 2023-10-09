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Tarlada 5 markette 30 oluyor! Tam 6 kat fazla para veriyoruz

Sebze ve meyvelerin tarla ve market fiyatları her zaman tartışılan bir konu olmuştur. Ancak elma fiyatlarında görülen fark vatandaşların büyük tepkisini çekti. Tarladan 3 ila 5 lira arasında çıkan elmanın fiyatı markette 30 liradan başlıyor.

Tarlada 5 markette 30 oluyor! Tam 6 kat fazla para veriyoruz
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-10-2023 21:28

Türkiye'nin meyve ambarı bölgelerinden Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çiftçiler için elma hasat zamanı geldi. Ancak elmanın tarladaki fiyatıyla marketteki fiyatı arasında büyük bir uçurum bulunuyor.

Elmanın kilosu tarlada 3 ile 5 lira arasında değişirken, tüketicilere sunulduğunda bu fiyatın marketlerde 30 TL'ye kadar yükseldiği görülüyor. Çiftçiler, bu durumu soğuk hava deposu olmamasına bağlıyor. Soğuk hava deposunun olmaması nedeniyle elmanın uzun süre saklanamaması ve hızla tüccarlara satılmak zorunda kalınması, ürünün değerinin düşmesine neden oluyor.

Doğanşehir'deki yüzlerce dönüm arazide yetişen elmalar, tüccarlar tarafından doğrudan dalından satın alınıp sebze-meyve hallerine gönderiliyor. Çiftçiler, ürünlerini istedikleri fiyatlarda satamamanın sıkıntısını yaşıyor ve bu sorunun çözümü için yetkililerden yardım bekliyorlar.

Elma Üreticisi Para Kazanamıyor

Meyve suyu fabrikalarına dahi 'ölü fiyatına' satılan elmaların kilogram fiyatı tarlada sadece 3 ila 5 lira arasında değişiyor. Bu durum, Doğanşehir'deki çiftçileri zor durumda bırakıyor.

Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, çiftçinin kazançsız kalmasının arkasındaki temel sebebin ilçede soğuk hava depolarının olmaması olduğunu vurguladı. Elmaların daha uzun süre saklanabilmesi ve değerini koruyabilmesi için soğuk hava deposuna ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Tanışık, bu eksikliğin giderilmesi çağrısında bulundu.

Elmaların ekonomik değerini kaybedeceği uyarısında bulunan yetiştiriciler, "Elmalarımızın aroması ve rengi benzersiz. Ancak bu özellikleri kazanca dönüştüremiyoruz. Ürünlerimizi neredeyse bedavaya meyve suyu fabrikalarına vermek zorunda kalıyoruz" şeklinde duydukları rahatsızlığı dile getirdiler. Çiftçiler, elmanın bu eşsiz lezzetinin ve kalitesinin hak ettiği değeri bulabilmesi için gerekli adımların atılmasını bekliyor.

Elma üretiminde dikkat çekici bir düşüş yaşanıyor. Önceki dönemlerde 28 bin ton olarak kaydedilen elma rekoltesi, bu yıl 20 bin tonlara kadar geriledi.

Rekolte Düşüşü Devam Ederse Fiyatlar Fırlar

Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, rekoltenin bu hızla düşmeye devam etmesi halinde 1-2 yıl içinde kritik seviyelere inebileceği uyarısında bulundu. Tanışık, "Eğer soğuk hava deposu talebimiz karşılanmazsa, rekolte daha da düşer. Bu nedenle yetkililerden bu konuda adım atılmasını canı gönülden istiyoruz. Aksi takdirde kalan rekolte de kaybolabilir" dedi.

Başkan, bu yılın kaliteli ürünlere ev sahipliği yaptığını belirtirken, tarla ile market arasındaki fiyat dengesizliğinin giderilmesi adına soğuk hava deposu sorununun çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Tanışık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın bu konuda kendilerine verdiği sözü de anımsatarak, yakın gelecekte bu problemi aşacaklarına olan inancını dile getirdi.

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