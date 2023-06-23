Tarım Kredi Marketleri'nde hafta sonu dampingi! Bayram öncesi onlarca ürün 8.25 TL, 11.90 TL, 12.90 TL, 14.90 TL'ye satılıyor!

Bayram öncesi onlarca ürün 8.25 TL, 11.90 TL, 12.90 TL, 14.90 TL'ye satılıyor! Tarım Kredi Marketleri'nde hafta sonu dampingi- Enflasyon hareketlerinin artmasıyla birlikte gıda ürünlerinde yeni bir fiyat artışı meydana gelmiştir. Bu durum, gıda ve temizlik ürünlerindeki fiyatları yükselterek vatandaşları zor durumda bırakmıştır. Ancak, zincir marketler bu duruma çözüm bulmak amacıyla yeni kampanyalar düzenlemeye başlamıştır. Ayrıca, devlet destekli Tarım Kredi Marketleri de birçok üründe indirimler sunarak vatandaşlara kolaylık sağlamaktadır.

Tarım Kredi Marketleri tarafından yapılan duyuruya göre, temel gıda ve temizlik ürünlerinde indirim fırsatları sunulmaktadır. Bu indirimler, vatandaşların daha uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmesini amaçlamaktadır. 23 Haziran itibariyle geçerli olan indirimler arasında şu ürünler bulunmaktadır: