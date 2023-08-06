Advert

Tarım Kredi marketlerde indirimin dibine vuruldu! O ürünün fiyatı yarı yarıya düştü! Vatandaş gözlerine inanamadı!

Türkiye'nin dört bir yanında market fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, vatandaşlarımızın bütçeleri zorlanmaya devam ediyor.

Tarım Kredi marketlerde indirimin dibine vuruldu! O ürünün fiyatı yarı yarıya düştü! Vatandaş gözlerine inanamadı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

O ürünün fiyatı yarı yarıya düştü! Vatandaş gözlerine inanamadı! Tarım Kredi marketlerde indirimin dibine vuruldu-  Türkiye'nin dört bir yanında market fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, vatandaşlarımızın bütçeleri zorlanmaya devam ediyor. Ancak endişelenmeyin, çünkü Tarım Kredi Marketleri olarak sizin yanınızdayız! Yepyeni kampanyamızla, temel gıda ve temizlik ürünlerine uygun fiyatlarla sahip olmanızı sağlıyoruz. Üstelik bu fırsatlarla dolu kampanya ile ilgili tüm detayları sizler için derledik.

İndirim Fırsatlarıyla Dolu Yeni Kampanya Sizlerle!

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin öncülüğünde düzenlenen bu büyük kampanya ile vatandaşlarımız kazanıyor. Kampanya kapsamında birçok farklı üründe indirimler sizleri bekliyor. 15 Ağustos tarihine kadar devam edecek bu kampanya ile temel ihtiyaçlarınızı ekonomik fiyatlarla karşılayabileceksiniz. Yeni kampanyamız sayesinde, evinizin ihtiyacı olan 8 kiloluk deterjanı sadece 99 TL'ye sahip olabileceksiniz. Bu harika fırsatı kaçırmamanız için 15 Ağustos'a kadar acele edin!

Tarım Kredi Marketleri'nden Kaçırılmayacak İndirimler!

Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz kampanyalarla, siz değerli müşterilerimize ekonomik alışverişin kapılarını aralıyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak, tarım ürünlerinin üretiminden sofranıza kadar geçen süreçte üretici ve tüketiciye destek olmaya devam ediyoruz. Bu misyonumuzun bir parçası olarak, özel indirim kampanyalarımızla kaliteli ve sağlıklı gıdaya kolayca erişmenizi sağlıyoruz. Aynı zamanda, aile bütçenizi de korumanıza yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Ekonominizi Koruyun, İndirim Fırsatlarını Değerlendirin!

Artan market fiyatlarına karşı dikkatli alışveriş yapmak isteyenler için Tarım Kredi Marketleri doğru tercih! Temel gıda ürünlerinde sunulan özel indirimler sayesinde, ailenizin gıda ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. Bu kampanya ile vatandaşlarımız, sitemiz üzerinden ve marketlerimiz aracılığıyla sunulan yeni indirimlerden haberdar olabilirler. 1 Ağustos - 17 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli ürünler indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor olacak. Siz de hemen ilçenizdeki Tarım Kredi Marketi'ni ziyaret ederek bu muhteşem fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Ancak unutmayın, sınırlı süreli bu kampanyadan yararlanmak için yer ayırtmanız oldukça önemlidir.

Benzer Haberler
SSK, Bağ-Kur, 4C'liya 7500 TL Üzerine Bir Maaş İkramiye Yüzleri Güldürecek SSK, Bağ-Kur, 4C'liya 7500 TL Üzerine Bir Maaş İkramiye Yüzleri Güldürecek
Emekli banka promosyonlarına zam geldi! Bankalar Yeni Promosyon Tekliflerini Duyurdu Emekli banka promosyonlarına zam geldi! Bankalar Yeni Promosyon Tekliflerini Duyurdu
Galerilere, fırsatçılara devletten büyük tokat! 2. el araba fiyatları yüzde 50 düştü! Vatandaşlar göbek atıyor! Galerilere, fırsatçılara devletten büyük tokat! 2. el araba fiyatları yüzde 50 düştü! Vatandaşlar göbek atıyor!
Çalışmayanlara, işsizlere, ev hanımlarına, emekliye 10.000 TL trink diye yatıyor! Yarın başlıyor! Çalışmayanlara, işsizlere, ev hanımlarına, emekliye 10.000 TL trink diye yatıyor! Yarın başlıyor!
İş Bankası sürücülere hızır gibi yetişti! Aracına dizel benzin alanlara büyük indirim geldi! İş Bankası sürücülere hızır gibi yetişti! Aracına dizel benzin alanlara büyük indirim geldi!
SGK Bağkur emekli maaş zammı son dakika hesaplama yapıldı! Merkez Bankası açıkladı! İşte 2024 Ocak maaşları! SGK Bağkur emekli maaş zammı son dakika hesaplama yapıldı! Merkez Bankası açıkladı! İşte 2024 Ocak maaşları!
ÇOK OKUNANLAR
Ziraat Bankası'ndan hesabı olan varsa dikkat, Banka 2 gün süre verdi, İşlem yapmanız gerekmektedir
  • 06-08-2023 08:26

Ziraat Bankası'ndan hesabı olan varsa dikkat, Banka 2 gün süre verdi, İşlem yapmanız gerekmektedir

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi
  • 03-08-2023 08:52

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı
  • 01-08-2023 19:41

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı

A101 market kafayı yedi! Yok mu arttıran! Çamaşır Makinesi 7.699 TL, Termosifon 3.299 TL, Bulaşık Makinesi 6.399 TL'ye düştü!
  • 04-08-2023 21:03

A101 market kafayı yedi! Yok mu arttıran! Çamaşır Makinesi 7.699 TL, Termosifon 3.299 TL, Bulaşık Makinesi 6.399 TL'ye düştü!

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!
  • 01-08-2023 20:01

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!