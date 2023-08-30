Tarım Kredi Market peynir ekmek gibi satıyor! Sınırlı stoklarla 24.90 TL, 29.90, 52.90 TL'ye raflarda yer aldı!

Sınırlı stoklarla 24.90 TL, 29.90, 52.90 TL'ye raflarda yer aldı! Tarım Kredi Market peynir ekmek gibi satıyor- Vatandaşların yüzünü güldüren Tarım Kooperatifi Marketler Zinciri, bu hafta birbirinden özel indirimlerle geliyor. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede sunulan indirimler, 27 Ağustos itibarıyla başlayacak. İşte detaylar:

1.5 Litre Gazlı İçecek Çeşitleri – İçecek Keyfiniz İkiye Katlansın!

Yaz aylarının vazgeçilmezi gazlı içecekler, Tarım Kooperatifi Marketler Zinciri'nin bu haftaki indirim listesinde öne çıkıyor. Serinlemek isteyenler için harika bir fırsat: 1.5 litrelik gazlı içecek çeşitleri sadece 24.90 TL yerine sizleri bekliyor.

Sağlıklı ve Lezzetli: 2 Litre Üzüm Sirkesi

Mutfakların vazgeçilmezi üzüm sirkesi, yemeklerinize lezzet katmanın yanı sıra sağlığınıza da katkı sağlar. 2 litrelik üzüm sirkesi, sadece 29.90 TL ile sofralarınıza konuk oluyor.

Tam Yağlı Kaşar Peyniri – Lezzetin Tadı Kaşarda!

Kahvaltıların vazgeçilmezi tam yağlı kaşar peyniri, Tarım Kooperatifi Marketler Zinciri'nin indirimli ürünleri arasında yer alıyor. Kaliteli ve doyurucu bir peynir deneyimi için 129.90 TL'ye bu fırsatı kaçırmayın.

Süzme Peynir ve Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercihi süzme peynir, bu hafta uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. 500 gram süzme peynir, sadece 52.90 TL ile sofralarınıza sağlık katıyor.

Organik Siyah Çayın Aroması

Çay keyfinin en özeli, organik siyah çay ile yaşanır. Bu hafta sadece 74.90 TL'ye organik siyah çayın eşsiz aromasını deneyimleyebilirsiniz.

Yoğurdun İnceliği: 1.500 Gram Kaymaklı Tava Yoğurt

Türk mutfağının vazgeçilmezi kaymaklı tava yoğurt, 1.500 gramlık paketiyle sofralarınızı süslemeye geliyor. Sağlıklı ve lezzetli bir alternatif olarak 53.00 TL'ye sizleri bekliyor.

Yumuşacık ve Mis Kokulu: Yumuşatıcı Çeşitleri

Evlerinizi mis gibi kokutacak ve çamaşırlarınızı yumuşacık yapacak olan yumuşatıcı çeşitleri, Tarım Kooperatifi Marketler Zinciri'nde indirimde. Farklı kokuları denemek için 49.90 TL'yi gözden çıkarmaya değer.

Tatlı Atıştırmalık: Petibör Bisküvi

Çay saatlerinizin en tatlı eşlikçisi, petibör bisküvi, bu hafta özel fiyatıyla sizleri bekliyor. 4'lü paketi sadece 29.90 TL'den satın alabilirsiniz.

Sağlıklı ve Lezzetli: 1 Kilo Osmancık Pirinç

Doyurucu ve lezzetli yemeklerin vazgeçilmezi osmancık pirinci, Tarım Kooperatifi Marketler Zinciri'nde indirimde. 1 kiloluk paketi sadece 33.90 TL'ye sofralarınıza konuk oluyor.

Temiz Bir Ev İçin: Yüzey Temizleyici

Ev temizliğini kolaylaştıracak yüzey temizleyici, bu hafta sadece 19.90 TL'ye sizleri bekliyor. Evinizin her köşesini pırıl pırıl yapmak için bu fırsatı kaçırmayın.

Sağlıklı Protein Kaynağı: 1000 Gram Nohut

Vejetaryen ve vegan beslenenlerin protein ihtiyacını karşılayan nohut, Tarım Kooperatifi Marketler Zinciri'nde uygun fiyatıyla satışta. 1000 gram nohutu sadece 30.50 TL'ye satın alabilirsiniz.

Kaliteli ve Lezzetli: 3’lü Ayçiçek Yağlı Ton Balığı

Sağlıklı omega-3 yağlarıyla bilinen ayçiçek yağlı ton balığı, 3'lü paketiyle sofralarınıza lezzet katıyor. Bu özel indirim sadece 62.90 TL'ye sizleri bekliyor.

Mısırın Doğal Lezzeti: Konserve Mısır

Salatalarınızın ve yemeklerinizin vazgeçilmezi konserve mısır, 3'lü paketiyle uygun fiyatlı olarak sunuluyor. Sağlıklı ve lezzetli bir alternatif için 36.50 TL'yi gözden çıkarmaya değer.

Sağlıklı Tereyağı: Tuzsuz Tereyağı

Sağlıklı beslenme yolculuğunda tercih edebileceğiniz tuzsuz tereyağı, 89.90 TL'lik özel fiyatıyla sizleri bekliyor. Lezzetli ve sağlıklı alternatifleri kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın.

*Bu özel indirimler, Tarım Kooperatifi Marketler Zinciri'nin 31 Ağustos tarihine kadar sürecek kampanyasıyla uyumlu.