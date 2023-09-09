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Tarım Kredi Market indirimin suyunu çıkardı! Peçete: 13.90 TL, Sabun: 18.50 TL, Çay: 96.90 TL, Havlu: 46.90 TL'den satılıyor

Son zamanlarda market fiyatlarının artışıyla müşterilerin cebi sıkılırken, Tarım Kredi Marketler indirimleriyle tüketicilere nefes aldırmaya devam ediyor. İndirim kampanyası 17 Eylül tarihine kadar sürecek.

Tarım Kredi Market indirimin suyunu çıkardı! Peçete: 13.90 TL, Sabun: 18.50 TL, Çay: 96.90 TL, Havlu: 46.90 TL'den satılıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-09-2023 10:54

Peçete: 13.90 TL, Sabun: 18.50 TL, Çay: 96.90 TL, Havlu: 46.90 TL'den satılıyor! Tarım Kredi Market indirimin suyunu çıkardı- Tarım Kredi Marketler, bu indirimlerle müşterilerine ekonomik alışveriş yapma fırsatı sunuyor. Artan market fiyatlarına karşı tüketicileri koruyan bu tür indirimler, bütçe dostu seçenekler sunmayı amaçlıyor. İndirimler hakkında daha fazla bilgi almak ve avantajlı alışveriş yapmak için Tarım Kredi Marketler'in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Tarım Kredi Marketler İndirimleri

Tarım Kredi Marketler, yükselen market fiyatlarına rağmen müşterilerine her ay iki haftada bir birçok üründe indirim fırsatı sunmaya devam ediyor. 1 Eylül tarihinde başlayan ve 17 Eylül tarihine kadar devam edecek olan indirim kataloğu yayımlandı. İşte bazı indirimli ürünler ve fiyatları:

  • Eti Petito: 19.90 TL
  • Ozmo Fun: 9.75 TL
  • Ozmo Burger: 9 TL
  • Ozmo Hoppo: 10 TL
  • Ozmo Egg: 32.90 TL
  • Ozmo Cornet: 5.95 TL
  • Ozmo Ogopogo: 5.95 TL
  • Toybox Max Kremalı Yumurta: 8.50 TL
  • Toybox Oyuncaklı Sakız: 7.50 TL
  • Ozmo Popsy: 22.90 TL
  • TK Çikolata Kaplama Gofret: 3 TL
  • Havlu: 46.90 TL
  • Çay: 96.90 TL
  • Sıvı Sabun: 18.50 TL
  • Eti Maximus Loading Bar: 5.25 TL
  • 6'lı Elit Kağıt Havlu: 46.90 TL
  • Elit Sıvı Sabun: 18.50 TL
  • Clea Islak Cep Mendili: 8.90 TL
  • Clea Islak Havlu: 13.90 TL
  • Selpak Tuvalet Kağıdı: 60 TL
  • 16'lı Tuvalet Kağıdı: 72.90 TL
  • 200 Adet Peçete: 13.90 TL
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