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Tapusu olanlar şimdi şapa oturdu! Vakit kaybetmeden e-Devlet'e girip hemen bunu yapmanız istendi

Konut fiyatlarındaki artış, işyeri, arsa ve tarla gibi emlak fiyatlarını da yükseltti ve bu, dolandırıcıların da dikkatini çekti.

Tapusu olanlar şimdi şapa oturdu! Vakit kaybetmeden e-Devlet'e girip hemen bunu yapmanız istendi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-09-2023 10:33

Rekor seviyedeki konut ve arsa fiyatları, dolandırıcıları çeşitli hileli yöntemlerle vatandaşların tapu bilgilerini ele geçirmeye yönlendirdi. Bu durumu önlemek amacıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

TAPU DOLANDIRICILIĞI ARTIYOR! TAPU SAHİPLERİNE E-DEVLET'TE ŞU İŞLEMİ YAPIN

Dolandırıcılar, "uyuyan tapu" olarak adlandırılan bir yöntemle hareket ediyorlar. Bu yöntemde, vatandaşların uzun süre işlem görmeyen tapuları hedef alınıyor ve dolandırıcılar önce vatandaşların kimlik bilgilerini ele geçiriyorlar. Sonrasında sahte vekaletnameler düzenleyerek dublörler aracılığıyla sahte tapu işlemleri yapılıyor.

Benzer birçok girişim, dikkatli tapu memurları sayesinde engellense de dolandırıcılar yöntemlerini geliştirmeye devam ettikleri için tapu sahipleri için risk devam ediyor. Bu nedenle Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı, tapu sahiplerine e-Devlet Tapu SMS kaydı oluşturmalarını tavsiye ediyor.

HABERSİZ TAPU DEVRİNE KARŞI E-DEVLET SMS KAYDI NASIL OLUŞTURULUR?

Tapu işlemlerinde kullanılan dolandırıcı yöntemlerin çeşitliliği her geçen gün artarken, devlet de vatandaşlarını korumak için önlemlerini güçlendirmektedir. Bu bağlamda e-Devlet üzerinden "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Telefon Bilgileri Beyan" sistemi devreye alınmıştır.

Bu sistemi kullanarak, e-Devlet internet sitesine kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Telefon Bilgileri Beyan" yazarak ilgili ekranda telefon numaranızı sisteme kaydedebilirsiniz.

Bu sayede tapunuz üzerinde adınıza yapılan işlemler, tapu devri, satış, ipotek gibi talepler olduğunda size hemen bir SMS ile bilgilendirme yapılır. Böylece bilginiz ve rızanız olmadan tapu üzerinde işlem yapılmasının önüne geçilmiş olur.

Bu önlem, tapu sahiplerinin mülkiyetlerini ve finansal güvenliklerini korumak için son derece önemlidir ve herkesin bu sistemi kullanmasını tavsiye ederiz. Tapu ve emlak dolandırıcılığına karşı dikkatli olmak, mülkiyet haklarınızı korumak için atılması gereken bir adımdır.

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