Tab Gıda hissesi neden düşmeye başladı? TABGD ne zaman yükselecek?

Bu gelişmenin ardından hisse borsada işlem görmeye başladı. Ancak, hissenin son durumu ve yaşanan dalgalanmalar dikkat çekiyor.

İlk İki Gün Tavan Gitti

Borsada işlem görmeye başladığı 26 Ekim 2023 Perşembe gününden itibaren Tab Gıda hissesi, ilk iki gün tavan yaparak dikkatleri üzerine çekti. Hissede yaşanan yükseliş, yatırımcılar arasında olumlu bir hava yarattı.

Tavan Bozuldu

Ancak tavan yaptıktan sonra hissede yaşanan yükselişin ardından önceki gün tavan bozuldu. Bu durum, hisse fiyatlarının istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam etmeyeceğini gösterdi.

Düşüş Nedeni Bilinmiyor

Tavanın bozulmasının ardından Tab Gıda hissesinde yaşanan düşüş, hissedarları endişelendirdi. Ancak bu düşüşün neden kaynaklandığı henüz net olarak bilinmiyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ve piyasadaki spekülasyonlar devam ediyor. Düşüşün nedenini anlamak için hisseyle ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.

Uzmanların Görüşleri

Altın ve Para Piyasası Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, borsada yükseliş yaşanmasını beklediği sektörleri paylaştı. Enerji, gübre, gıda, telekominikasyon, çimento ve perakende ticaret sektörlerinin önümüzdeki dönemde potansiyel taşıdığını belirtti.

Ünlü Ekonomist Selçuk Geçer ise borsanın 2023 yıl sonuna kadar temkinli bir seyir izleyebileceğini ancak 2024 yılı başında ciddi bir yükseliş beklendiğini ifade etti. Özellikle inşaat sektörünün büyük karlar elde edeceğini ve halka arzların talep gördüğünü vurguladı.