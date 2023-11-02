Advert

Tab Gıda hissesi neden düşmeye başladı? TABGD ne zaman yükselecek?

Geçtiğimiz haftalarda SPK'dan onay alan Tab Gıda hissesi için talep toplama işlemi gerçekleştirildi ve talep toplama sonuçları geçen hafta açıklandı.

Tab Gıda hissesi neden düşmeye başladı? TABGD ne zaman yükselecek?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-11-2023 11:37

Bu gelişmenin ardından hisse borsada işlem görmeye başladı. Ancak, hissenin son durumu ve yaşanan dalgalanmalar dikkat çekiyor.

İlk İki Gün Tavan Gitti

Borsada işlem görmeye başladığı 26 Ekim 2023 Perşembe gününden itibaren Tab Gıda hissesi, ilk iki gün tavan yaparak dikkatleri üzerine çekti. Hissede yaşanan yükseliş, yatırımcılar arasında olumlu bir hava yarattı.

Tavan Bozuldu

Ancak tavan yaptıktan sonra hissede yaşanan yükselişin ardından önceki gün tavan bozuldu. Bu durum, hisse fiyatlarının istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam etmeyeceğini gösterdi.

Düşüş Nedeni Bilinmiyor

Tavanın bozulmasının ardından Tab Gıda hissesinde yaşanan düşüş, hissedarları endişelendirdi. Ancak bu düşüşün neden kaynaklandığı henüz net olarak bilinmiyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ve piyasadaki spekülasyonlar devam ediyor. Düşüşün nedenini anlamak için hisseyle ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.

Uzmanların Görüşleri

Altın ve Para Piyasası Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, borsada yükseliş yaşanmasını beklediği sektörleri paylaştı. Enerji, gübre, gıda, telekominikasyon, çimento ve perakende ticaret sektörlerinin önümüzdeki dönemde potansiyel taşıdığını belirtti.

Ünlü Ekonomist Selçuk Geçer ise borsanın 2023 yıl sonuna kadar temkinli bir seyir izleyebileceğini ancak 2024 yılı başında ciddi bir yükseliş beklendiğini ifade etti. Özellikle inşaat sektörünün büyük karlar elde edeceğini ve halka arzların talep gördüğünü vurguladı.

Benzer Haberler
Son dakika haberi: Bakan Işıkhan yeni asgari ücreti duyurdu! İşte o tarih ve konuşulan yeni rakamlar.. Son dakika haberi: Bakan Işıkhan yeni asgari ücreti duyurdu! İşte o tarih ve konuşulan yeni rakamlar..
4D'li taşerona kadroda flaş gelişme: Kadro çıktı mı? Bakan cevap verecek 4D'li taşerona kadroda flaş gelişme: Kadro çıktı mı? Bakan cevap verecek
2 Kasım Diyanet Tv 2024 hac kura çekiliş sonuçları: HAC kura sonucu, kazanan asıl ve yedek isim listesi 2 Kasım Diyanet Tv 2024 hac kura çekiliş sonuçları: HAC kura sonucu, kazanan asıl ve yedek isim listesi
Kuyumcular altın fiyatlarıyla ilgili tarih verdi! Gram ve çeyrek altın fiyatı deprem etkisi yaratacak! Kuyumcular altın fiyatlarıyla ilgili tarih verdi! Gram ve çeyrek altın fiyatı deprem etkisi yaratacak!
Başvurular az önce başladı! Çalışmadan şipşak emekli olabilirsiniz! Başvurular az önce başladı! Çalışmadan şipşak emekli olabilirsiniz!
Emeklilere Kasım ayı bombası! Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank PTT'den 10.000 TL müjdesi! Kök maaş ise... Emeklilere Kasım ayı bombası! Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank PTT'den 10.000 TL müjdesi! Kök maaş ise...
ÇOK OKUNANLAR
Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk
  • 01-11-2023 10:45

Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım
  • 30-10-2023 09:30

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı
  • 30-10-2023 11:42

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'
  • 30-10-2023 17:12

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim
  • 27-10-2023 09:58

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim