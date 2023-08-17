SUV almanın tam zamanı! Peugeot Suv 3008'de sürpriz indirim! 300 bin TL'ye 12 ay vade fırsatı! Peugeot Suv 3008 kaç para?

Gelişmiş tasarım anlayışı ve üstün özellikleri ile öne çıkan Peugeot, 3008 modelindeki yeni kampanyası ile otomobilseverlerin dikkatini çekiyor.

Peugeot 3008 Kampanyası: 300 Bin TL İçin Yüzde 1,89 Faizli Kredi İmkanı

Peugeot 3008 modeline sahip olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuluyor. 300 bin TL'ye kadar olan fiyatlar için 12 ay vadeli ve yüzde 1,89 faizli kredi kampanyası başlatıldı. Bu sayede sürüş konforu ve zengin donanımıyla öne çıkan SUV 3008'e daha kolay bir şekilde sahip olabilirsiniz.

Güçlü Tasarım ve Yüksek Performans: Peugeot 3008

Peugeot 3008, modern ve dinamik tasarımıyla göz kamaştırıyor. Keskin hatlara sahip olan bu SUV modeli, cadde üzerinde anında dikkat çekiyor. Ayrıca LED farlar ve geniş ızgara gibi detaylar, aracın güçlü karakterini vurguluyor. Arka tasarımdaki LED stop lambaları ve şık radyatör ızgarası ise tasarımın tamamlayıcı öğeleri arasında yer alıyor.

Yüksek Performans ve Konforun Birleşimi: Peugeot 3008 Teknik Özellikleri

Peugeot 3008, 1.2 litrelik benzinli motoruyla 130 beygir güç ve 230 Nm tork üretiyor. 8 ileri tam otomatik şanzımanı, hızlı ve yumuşak vites geçişleriyle sürüş keyfini artırıyor. Ayrıca geniş iç mekânı ve kaliteli malzemelerle donatılmış kabin, yolculukları bir üst seviyeye taşıyor. Dijital gösterge paneli ve dokunmatik multimedya ekranı ile bilgi ve eğlenceye kolayca erişebilirsiniz. Ferah atmosfer sağlayan geniş panoramik cam tavan ise iç mekânın cazibesini artırıyor.

Güvenlik ve Teknoloji: Peugeot 3008'in Öne Çıkan Özellikleri

Peugeot 3008, güvenlik konusunda da en üst seviyede önlemler sunuyor. Trafik işareti tanıma sistemi, çarpışma önleme sistemi, aktif şerit takip asistanı ve otomatik park asistanı gibi ileri teknolojiler ile donatılan bu model, sürücü ve yolcuların güvenliğini sağlamak için tasarlandı. Bu özellikler sayesinde seyahatler daha güvenli ve rahat hale geliyor.

Ağustos Ayı Fiyatları: Peugeot 3008'in Farklı Modelleri ve Fiyatları

Peugeot 3008'in Ağustos ayı fiyatları şu şekildedir:

Benzin:

3008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.746.000 TL

Dizel: