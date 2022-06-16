Şükran Ovalı ile Caner Erkin Çeşme'de tatilde

Çeşme'de bir beach’te görüntülenen Şükran Ovalı-Caner Erkin çifti, kendilerine ayrılan locada sohbet ettikten sonra el ele denize girdi. Rüzgarlı havaya fazla dayanamayan ünlü çift, denizde kısa süre kalıp, localarına dönmeyi tercih etti.

Şükran Ovalı ile eşi Caner Erkin, Çeşme Alaçatı’da bulunan evlerinde yaz tatiline devam ediyor. Ünlü çift, önceki gün The Beach Of Momo’da objektiflere yansıdı.

Kendilerine ayrılan localarında uzun süre sohbet eden ikili, ilerleyen saatlerde el ele denize girdi. Bir süre denizde duran Erkin ve Ovalı, havanın rüzgarlı olması sebebiyle yüzüp yüzmemekte kararsız kaldı.

Neşelerinin yerinde olduğu gözlenen Şükran Ovalı ve Caner Erkin, rüzgara fazla dayanamadı ve kısa süren deniz keyfinin ardından hemen localarına geçerek kurulandı.