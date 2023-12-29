Stoklarla Sınırlı Çay Fiyatlarında %15 İndirim Yapıldı! Markette Çay Tiryakileri Sıraya Girdi!

Çay fiyatlarında inanılmaz indirimler uygulanıyor. Yılbaşına özel marketten %15 indirim haberi geldi...

Stoklarla Sınırlı Çay Fiyatlarında %15 İndirim Yapıldı! Markette Çay Tiryakileri Sıraya Girdi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-12-2023 11:01

Çaykur'un sevilen ürünü Tiryaki Çayı, CarrefourSA marketlerde özel bir kampanya ile dikkat çeken bir indirimle satışa sunuldu. Bu kampanya, çay severler için oldukça cazip bir fırsat olarak öne çıkıyor. 1000 gramlık Tiryaki Çayı paketleri, çay sohbetlerinin vazgeçilmezi olarak şimdi daha uygun fiyatlarla tüketicilerin sofralarına ulaşıyor.

Çay Fiyatları 129,90 TL'ye İndi

CarrefourSA marketlerinde yapılan bu yeni kampanya ile Çaykur Tiryaki Çayı, %13 indirimle satışa çıkarıldı. Normalde 149,90 TL olan çay, kampanya kapsamında 129,90 TL'ye düşürüldü. Bu indirim, kaliteli bir çayı daha uygun bir fiyata satın almak isteyen çay tutkunları için büyük bir avantaj sunuyor.

Stoklarla Sınırlı Satılacak

 Bu indirimli fiyat nedeniyle, Çaykur Tiryaki Çayı'na olan talep artmış durumda ve stoklar tükenmeye başladı. Çay severlerin, bu fırsatı kaçırmamak için hızlı davranmaları gerekiyor. Kampanya, CarrefourSA market raflarında ve aynı zamanda CarrefourSA'nın internet sitesindeki online alışverişte de geçerli. Online alışverişlerde de sepette otomatik olarak indirim uygulanıyor. Bu, alışverişlerini evden yapmayı tercih eden tüketiciler için ek bir kolaylık sağlıyor. Bu kampanya, stoklarla sınırlı olduğu için, çay severlerin kampanya tarihleri boyunca bu avantajdan yararlanmaları önem taşıyor. CarrefourSA marketlerine uğrayarak ya da CarrefourSA'nın online mağazasını ziyaret ederek, çay severler bu avantajlı fiyattan çaylarını satın alabilirler.

Bu özel kampanya, hem kaliteli bir çay deneyimi sunmak isteyenler hem de bütçelerini düşünen tüketiciler için harika bir fırsat. CarrefourSA ve Çaykur işbirliğiyle gerçekleştirilen bu kampanya, özellikle çay tüketiminin yüksek olduğu dönemlerde tüketicilere ekonomik bir alternatif sunuyor. Çaykur Tiryaki Çayı'nın bu indirimli fiyatı, çay tutkunları için kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak öne çıkıyor.

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