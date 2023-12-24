Steam 180 TL'ye Veriyor Epic Games'te Bedava! Bu Oyunu Herkes Ücretsiz Oynayabilecek!

Epic Games, yılbaşını özel kampanyalarla kutlamaya devam ediyor. Yılbaşı Tatili İndirimleri kapsamında, her gün farklı bir oyunu ücretsiz olarak sunan platform, 21 Aralık itibarıyla kullanıcılarına Melvor Idle oyununu ücretsiz olarak sunuyor. Bu, oyun severler için büyük bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Epic Games Store'un yılbaşına özel başlattığı bu kampanya kapsamında, ilk olarak Destiny 2: Legacy Collection oyununu ücretsiz olarak sundu. Bu hamle, oyun dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Ardından 20 Aralık'ta, 500 TL değerindeki DNF Duel oyununu hediye etti. Melvor Idle, RuneScape benzeri bir yapıda olup, 20'den fazla yetenek içeren bir macera oyunudur. Bu oyunda, odunculuk, metal işleme, aşçılık, tarım ve yakın dövüş gibi birçok yeteneği kullanarak savaş meydanlarında mücadele etmeniz gerekiyor.

Freaky34'den Duyuru Geldi

Steam üzerinde Freaky34 olarak tanınan kullanıcı, yaptığı paylaşımda Steam'in 180 TL'ye sattığı oyunun Epic Games'te bedava olduğunun altını çizdi. Genel olarak kullandığı platforma sitemleri ile adından söz ettiren isim, aynı zamanda Bugs Bunny figürü ile de öne çıkıyor. Counter Strike'da sahip olduğu hayran kitlesi için düzenli olarak paylaşımlar yapmakta.

Melvor Idle Nasıl Bedava Oynanır?

Melvor Idle oyununu Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak nasıl edinebileceğinizi adım adım anlatıyorum:

Epic Games Store'a giriş yapın. "Melvor Idle" oyununun sayfasına gidin. Sağ tarafta yer alan satın alma butonuna tıklayın. Sepete gidin ve oyunu onaylayarak kütüphanenize ekleyin.

Bedava oyun kampanyası 22 Aralık saat 19.00'a kadar devam edecek. Bu tarihten sonra oyun tekrar ücretli olarak satışa sunulacak. Bu nedenle, RuneScape tarzını seven oyuncular için Melvor Idle, kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak öne çıkıyor. Oyun, düşük sistem gereksinimleri nedeniyle Windows 7 ve sonrası işletim sistemlerinde rahatlıkla oynanabilir. Epic Games'in bu kampanyası, oyunculara yılbaşı ruhunu yaşatırken, aynı zamanda çeşitli oyunları deneme fırsatı sunuyor. Melvor Idle, bu kampanya kapsamında ücretsiz edinilebilecek oyunlar arasında yer alarak, macera ve strateji tutkunları için ideal bir seçenek oluşturuyor.