SSK-SGK girişi olanlara toplu para veriliyor! Bir gün bile sigortalı olsanız nakit para alabilirsiniz! Bayram sonrası ilk hafta hesapta!

Bir gün bile sigortalı olsanız nakit para alabilirsiniz! Bayram sonrası ilk hafta hesapta! SSK-SGK girişi olanlara toplu para veriliyor- Emeklilik birçok çalışanın en büyük hayalidir. Ancak emekli olabilmek için çalışanların genellikle 60'lı yaşlarına kadar çalışması gerekmektedir. Bu durum bazı insanlar için oldukça zorlu bir süreç olabilir. Ayrıca belirli prim ve gün sayısını tamamlamak da şarttır. Ne yazık ki, değişen yasalar nedeniyle bazı kişiler emekli olma şanslarını kaybetmişlerdir. Yasalarla birlikte yeni bir prim gün şartı belirlenmiş ve bu kişiler gerekli prim gününü tamamlayamayacak duruma gelmiştir.

Uzmanlar, emekli olamayacak durumdaki çalışanlara prim iadesi hakkını kullanmalarını tavsiye ediyorlar. Bu yöntem sayesinde emekli olamayacak kişiler, ödedikleri prim gün sayısının tespitinden sonra toplu bir prim ödemesi alabilirler. Prim iadesi, bu zorlu durumda olan çalışanlar için büyük bir fırsat sunmaktadır. Ancak, bu süreçte prim iadesi koşullarını bilmek son derece önemlidir. Ayrıca farklı durumlar nedeniyle farklı ödeme planları da bulunuyor.

Prim İadesi

Toptan prim ödemesi almak isteyen kişilerin 4a veya 4b sigorta girişinin olması gerekmektedir. Memurların ise bu haktan yararlanabilmek için 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigorta girişinin bulunması gerekmektedir. Ayrıca, prim iadesi alacak kişilerin Türk vatandaşı olması da aranan bir şarttır. Erkeklerin en az 25 yıl, kadınların ise en az 20 yıl hizmet süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Prim iadesi için başvuran kişilerin emeklilik yaşına gelip gelmediği de dikkate alınmaktadır. Başvuru yapacak kişinin bir sigortalı işte çalışmaması ve kendi işini yapmaması gerekmektedir. Başvuru yapan kişilerin çalışma geçmişi incelenir ve bu koşullara uygun oldukları tespit edildiğinde ilgili ödemeler hesaplarına iade edilir.

Prim İadesi Nasıl Hesaplanır?

Prim ödemelerinde, kişinin hangi sigorta türüne dahil olduğu büyük önem taşımaktadır. Memurlar için yapılan prim hesaplamasında, kişinin yapmış olduğu tüm ödemeler dikkate alınarak toplu bir ödeme yapılır.