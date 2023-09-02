Söyledikleri noktasına, virgülüne çıkan Hatice Kolçak altın için yeni fiyat verdi! O tarihte hazır olun!

Altın, hem tarihsel hem de ekonomik açıdan büyük bir öneme sahip olup, finansal piyasalarda aktif olarak işlem görmektedir. Bu kıymetli maden, yatırım yapmak isteyen birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Ancak son dönemde gram altın fiyatlarının düşüş yaşaması, yatırımcıları endişelendirmektedir.

Gram altına sahip olan vatandaşlar, altın fiyatlarının yaşadığı bu düşüşü kaygıyla takip etmektedirler. Ekonomistler ise yatırımcılara sakin olmaları ve panik yapmamaları konusunda uyarılarda bulunmaktadırlar. Daha önce 1.700 lira seviyelerinde seyreden gram altın, Merkez Bankası'nın aldığı kararların etkisiyle büyük bir düşüş yaşayarak 1500'lü seviyelere kadar gerilemiştir.

Bu konuyla ilgili olarak ekonomist Hatice Kolçak yeni bir açıklama yaparak, gram altın sahiplerine sakin olmalarını ve yatırımlarını bozmamalarını tavsiye etti.

Hafta sonunda 1633 liradan başlayan gram altın, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıkladıktan sonra sert bir düşüş yaşamıştır. Bu düşüşün önümüzdeki haftalarda devam edip etmeyeceği ise belirsizdir.

Özellikle 100 liraya kadar varan bir düşüş yaşanan gram altın konusunda Hatice Kolçak şunları belirtti: "Gram altın değer kaybetti. Şu an alım yapmanın uygun olduğu seviyeler. Kısa vadeli iniş çıkışlara takılmayın. Gram altını uzun vadeli bir yatırım olarak düşünün. Değer kazanmaya devam edecektir. Kısa vadeli dalgalanmalara panik yapmayın. Sabırlı olanlar kar ederken, panikleyenler maalesef zarar edebilirler."

Ekonomistler gram altın fiyatlarının dalgalanmasının normal olduğunu ve uzun vadeli yatırımcıların kazanç elde edebileceğini belirtiyorlar. Yatırımcıların sakin kalmaları ve duygusal kararlar almamaları öneriliyor.

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.