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Sosyal yardım alanlara az önce müjde geldi! Aynı günde 1 değil, 2 değil tam farklı destek ödemesi verildi

Geçtiğimiz ay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aile destek programı ödemeleri ile ilgili yapılan açıklamada, 12 ay boyunca devam etmesi beklenen programın süresinin uzatıldığı müjdesi verildi.

Sosyal yardım alanlara az önce müjde geldi! Aynı günde 1 değil, 2 değil tam farklı destek ödemesi verildi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 30-08-2023 11:39

Aynı günde 1 değil, 2 değil tam farklı destek ödemesi verildi! Sosyal yardım alanlara az önce müjde geldi- Geçtiğimiz ay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aile destek programı ödemeleri ile ilgili yapılan açıklamada, 12 ay boyunca devam etmesi beklenen programın süresinin uzatıldığı müjdesi verildi. Bu haber, destek ödemelerini alan vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, vatandaşlar ağustos ayı ödemeleri için sabırsızlıkla beklemeye başladılar.

Ödemelerin Zamanı ve Detayları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, genellikle ay ortasında hak sahiplerinin hesaplarına sosyal yardım ödemelerini aktarmaktadır. Bu nedenle, ağustos ayı ödemeleri için de 15 Ağustos civarında bir ödeme bekleniyordu. Yıl sonuna kadar uzatılan destek ödemesi, 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi. Ödemenin detaylarına dair Bakanlık tarafından resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapıldı.

Aile Destek Ödemesi Miktarları

Ağustos ayında da, aile destek programı çerçevesinde hanelerin gelir düzeyine göre belirlenen ödeme miktarları vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Bu ödemeler, 850 TL ile başlayıp 1250 TL'ye kadar yükselmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin hesaplara yatmasının ardından yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik sağladıkları desteği sürdürdüklerini belirtti. Ayrıca, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bu ay toplamda 4,3 milyar TL destek vereceklerini ifade etti.

Çocuk ve Elektrik Tüketim Desteği

Aile destek programı kapsamında ağustos ayında da çocuk ve elektrik tüketim desteği verildi. Dar gelirli ailelerde bulunan çocuk sayısına göre belirlenen çocuk desteği, aylık 350 TL ile başlayıp 650 TL'ye kadar çıkmaktadır. Elektrik tüketim desteği ise aylık 112 TL ile 225 TL arasında değişen tutarlarda ödenmektedir. Bakan Göktaş, bu desteklerin ailelerin masraflarını karşılamalarına yardımcı olmayı amaçladığını ve düzenli olarak verildiğini belirtti.

Ağustos ayı aile destek programı ödemeleri, ihtiyaç sahibi aileler için büyük bir destek sağlamıştır. Devam eden pandemi döneminde vatandaşların ekonomik olarak güçlü bir şekilde ayakta durmalarını sağlamak amacıyla yürütülen bu program, çeşitli miktarlarda ödemeler ve çocuk ile elektrik tüketim desteği ile desteklenmektedir. Ailelerin bu destekleri en etkili şekilde kullanabilmeleri ve haklarından tam anlamıyla yararlanabilmeleri için gelişmeleri takip etmeleri önemlidir.

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