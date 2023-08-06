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Sosyal Güvenlik Kurumu karşılıksız toplu para yatırıyor

 Doğum yapmış olan anneler, doğum izni sürecinde üç farklı ödenek alırken, bazı durumlarda ise bu ödenekler dört farklı kalemden oluşuyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu karşılıksız toplu para yatırıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Bu ödenekler, annelerin doğum izni sürecindeki maaşlarını devletten almasını sağlar. İş görmezlik ödeneği, doğum parası, emzirme ödeneği ve yarı çalışma ödeneği, yeni doğum yapan annelere sunulan ödenekler arasında yer almaktadır.

Doğum İzni ve İş Görmezlik Parası

Doğum öncesi ve sonrası toplam 112 günlük (16 hafta) izin süresi üzerinden hesaplanan iş görmezlik parası, rapor süresince alınan bir ödemedir. Eğer ikiz veya üçüz gibi çoklu doğum söz konusuysa, izin süresine 2 hafta daha eklenir. Bu ödemenin yattığı veya yatmadığı, 'turkiye.gov.tr' adresi üzerinden kontrol edilebilir. Doğum izni sonrasında, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına ödeme yapılır veya başvuru yapan kişiler, PTT şubelerine giderek ödemeyi çekebilirler.

Doğum Yardımı ve Emzirme Ödeneği

Doğum yardımı, annenin çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın verilir. İlk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 TL ödenir. Doğum yardımı almak için en yakın kaymakamlığa başvurmak yeterlidir ve çocuğun doğum belgesi gibi gerekli belgeler yanınızda olmalıdır. Emzirme ödeneği ise kadının çalışıyor olması veya kendi işini yapması, ya da eşinin çalışıyor olması gibi şartlara bağlıdır. Bu ödeme her yıl yeniden belirlenir. 2023 yılında 520 TL olarak belirlenmiştir. Eğer kadın çalışmıyorsa, sigortalı eşine bu ödeme yapılır.

Çoklu Doğum Yardımı

'Çoklu Doğum Yardım Programı' ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğum yaşayan ailelere 0-2 yaş aralığında her çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 TL ödeme yapılır. Bu ödeme en fazla 24 ay süreyle verilir.

Doğum Parası Hesaplama

2023 yılında asgari ücretli bir annenin doğum parasını hesaplarken, doğum izni süresine göre günlük ücret hesaplaması yapılır. Örneğin, 160.974 TL'lik yıllık brüt ücretin 360 güne bölünmesiyle günlük ücret bulunur. Bu ücret üzerinden hesaplanan doğum parası, 2/3 oranında ödenir.

Doğum Parası İçin Aranan Şartlar

Yeni annelerin doğum parasını alabilmeleri için bazı şartları taşıması gerekmektedir. Doğum öncesi bir yıl içerisinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmalı ve doğum izni süresince işyerinde çalışılmamalıdır. Ayrıca, doktordan alınan rapor işyerine teslim edilmelidir.

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