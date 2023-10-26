Son dakika yüzde 3,89 faizli 10.000 TL veriliyor! Ekim sonuna kadar başvuran şipşak alıyor

Bu krediler arasında özellikle "Hızlı Kredi" adıyla sunulan bireysel ihtiyaç kredisi, tüketicilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için tercih edilen bir üründür. Halkbank'ın "Hızlı Kredi" adıyla sunduğu bu kredi, bireysel nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. Farklı bütçelere hitap eden geri ödeme seçenekleriyle sunulan bu kredi, 36 aya kadar vade imkanıyla tüketicilere sunulmaktadır. Bu sayede, acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve geri ödemelerinizi bütçenize uygun bir şekilde planlayabilirsiniz.

Hızlı Kredi'nin Özellikleri

Oran Türü: Sabit Oranlı Eşit Ödemeli. Bu sayede tüketiciler, kredi süresince aynı taksit tutarını öderler ve olası faiz artışlarından etkilenmezler.

Finanse Edilebilir Tutar: Halkbank Hızlı Kredi ile 1.000 TL'den başlayarak 50.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Bu tutar aralığı, farklı ihtiyaçlara ve bütçelere uygun seçenekler sunmaktadır.

İzin Verilen Kredi Vadesi: Hızlı Kredi, 1 aydan başlayarak 36 aya kadar farklı vade seçenekleriyle sunulmaktadır. Bu sayede, geri ödeme planınızı gelirinize ve bütçenize göre şekillendirebilirsiniz.

Faiz Oranı: Hızlı Kredi'nin faiz oranı %3.89'dur. Bu oran, piyasa koşullarına göre oldukça rekabetçi bir orandır.

İdari ve Yasal Masraflar: Halkbank Hızlı Kredi'nin tahsis ücreti 104 TL'dir. Bu ücret, kredi tutarının %0,5'i kadar olup, %15 oranındaki BSMV dahil edilmiştir.

Sigorta Tipi: Hızlı Kredi için talep edilen Hayat Sigortası bulunmaktadır. Ancak bu sigorta için herhangi bir ek ücret talep edilmemektedir.

Hızlı Kredi'nin Avantajları

Halkbank'ın Hızlı Kredi ürünü, birçok avantaja sahiptir. Öncelikle, bu kredi ile acil nakit ihtiyaçlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde karşılayabilirsiniz. Sabit faiz oranı sayesinde, kredi süresince aynı taksit tutarını ödersiniz ve olası faiz artışlarından etkilenmezsiniz. Ayrıca, farklı vade seçenekleri sayesinde geri ödemelerinizi bütçenize uygun bir şekilde planlayabilirsiniz.

Hızlı Kredi Başvurusu

Halkbank Hızlı Kredi'ye başvurmak oldukça kolaydır. En yakın Halkbank şubesine giderek veya Halkbank'ın internet şubesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde, krediniz hızlı bir şekilde hesabınıza aktarılır.

10.000 TL Kredi Hesaplama Detayları

Birçok kişi, aniden ortaya çıkan nakit ihtiyaçları veya planladığı bir harcamayı gerçekleştirmek için bankalardan kredi talebinde bulunmaktadır. Eğer siz de 10.000 TL kredi kullanmayı düşünüyorsanız, aşağıda bu kredi için ödeme planınızı ve diğer detayları bulabilirsiniz.

Kredi Tutarı:

Miktar: 10.000 TL

Bu tutar, birçok farklı ihtiyaç için yeterli olabilir. Ev tadilatından, eğitim giderlerine, tatil planlarından, acil sağlık harcamalarına kadar birçok alanda bu tutarı kullanabilirsiniz.

Vade:

Süre: 36 Ay (3 yıl)

36 ay, yani 3 yıl boyunca her ay düzenli olarak taksit ödemelerinizi yaparak kredinizi tamamlayabilirsiniz.

Aylık Ödeme:

Taksit Miktarı: 608,78 TL

Her ay ödeyeceğiniz taksit miktarı 608,78 TL'dir. Bu tutar, bütçenizi sarsmadan, diğer aylık giderlerinizle birlikte planlama yaparak ödeme kolaylığı sağlar.

Faiz Oranı:

Yıllık Oran: %3,89

Kullandığınız kredinin yıllık faiz oranı %3,89'dur. Bu oran, kredinizin maliyetini belirleyen en önemli faktördür.

Toplam Geri Ödeme:

Toplam Tutar: 21.916,08 TL

Kredi süresi boyunca ödeyeceğiniz toplam miktar 21.916,08 TL'dir. Bu tutar, ana para ve faiz tutarının toplamıdır.

Eğer bu şartlar ve ödeme planı size uygunsa, en yakın banka şubesine giderek veya bankanın internet şubesi üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde, krediniz kısa süre içerisinde hesabınıza aktarılır.