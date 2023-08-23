Son dakika: Vedat Işıkhan, toplu sözleşme ardından memur ve emeklilerin Ocak 2024 maaş zammını duyurdu!

Bakan Işıkhan, toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Açıklamasında Türkiye'nin yüzyılına yakışan bir başlangıç yapıldığını ifade eden Işıkhan, mali haklar konusunda daha geniş bir uzlaşma olmasının tercih edilirdi şeklinde değerlendirmede bulundu.

Dönem Kamu Toplu Sözleşme Hizmet Kolları İmza Töreninde konuşan Bakan Işıkhan, kısmi bir uzlaşmanın sağlanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Sendikalara ve başkanlarına teşekkürlerini sunarak sürecin yoğun çaba ve sosyal diyaloğun geliştirilmesiyle iyi bir şekilde geçtiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu personelleri ve emeklilerin sıkıntılarının çözümü için inisiyatif aldığını vurgulayan Işıkhan, alınan kararın Türkiye'nin yüzyılına yakışır bir başlangıç olduğunu ifade etti. Ancak mali haklar konusunda daha geniş bir uzlaşmanın tercih edilebileceğini de sözlerine ekledi.

Bakan Işıkhan, Ocak 2024'te yapılacak maaş zammıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Kamu personellerine enflasyon farkıyla birlikte en az yüzde 40 zam yapılacağını belirtti. Zam kararı, Yüksek Hakem Kurulu toplantısı sonrasında 31 Ağustos'a kadar netleşeceğini duyurdu. Bakan Işıkhan açıklamasının sonunda, hükümetin toplumun tüm kesimlerini enflasyona ezdirmemek için çaba sarf ettiğini ve liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda öncülük ettiğini vurguladı.