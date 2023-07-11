Son dakika torba yasa geçti! 4D'li taşerona kadro, yeni evlenenlere faizsiz kredi, ek gösterge, belediye şirket işçilerine kadro, Bağkur...

4D'li taşerona kadro, yeni evlenenlere faizsiz kredi, ek gösterge, belediye şirket işçilerine kadro, Bağkur... Son dakika torba yasa geçti- TBMM'ye yeni bir torba yasa tasarısının sunulacağı bilgisi gündeme geldi. Vatandaşlar, beklenen torba yasanın hızla yürürlüğe girmesini ve içerisinde yer alması beklenen müjdelerle mağduriyetlerinin giderilmesini umut ediyor.

Seçim sürecinde hükümet tarafından verilen müjdeler arasında faizsiz kredi imkanı, ev hanımlarının emeklilik hakkı, taşeron işçilere kadro, belediye şirketlerinde çalışanlara kadro, çıraklık düzenlemesi, Bağ-Kur prim düzenlemesi, tüm memurlara 3600 ek gösterge gibi birçok düzenleme yer alıyor. Bu konularla ilgili müjdelerin yer aldığı torba yasaya dair vatandaşlar büyük bir merakla bekleyiş içinde. Sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlarda da vatandaşlar, bu konularda müjdelerin açıklanmasını bekliyor ve beklentilerini ifade ediyor. Siz de hangi konularda müjde beklediğinizi aşağıdaki yorum kısmından paylaşabilirsiniz.

Torba yasa hazırlıklarının son aşamaya geldiği belirtiliyor. Yakın bir zamanda torba yasa metninin açıklanması bekleniyor. Hükümete yakın bir gazetenin yazarı olan Faruk Erdem, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu ikinci torba yasada memurların 3600 ek gösterge artışından SSK ve Bağ-Kur prim eşitlenmesine, evlilik kredisinden taşeron kadrosuna kadar birçok konunun yer almasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Torba yasa tasarısının Meclis gündemine ne zaman geleceği ise önümüzdeki haftalarda olması bekleniyor. Yasanın Temmuz sonunda Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi hedeflenmektedir. Bu şekilde, vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenlemelerin hayata geçmesi ve ilgili konularda mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanır.