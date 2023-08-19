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Son dakika: TOKİ onlarca ilde 4.500 TL taksitle 1+1, 2+1 ve 3+1 ev satışı yapacak

Son dakika haberimize göre, TOKİ yeni projesiyle 29 farklı ilde, sadece 4 Bin TL taksitle ev sahibi olma fırsatı sunuyor. İşte, detaylarıyla bu önemli gelişme...

Son dakika: TOKİ onlarca ilde 4.500 TL taksitle 1+1, 2+1 ve 3+1 ev satışı yapacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-08-2023 16:56

Türkiye'nin önde gelen konut sağlayıcılarından biri olan TOKİ, halkın konut sahibi olma hayallerini desteklemeye devam ediyor. 

Uygun Fiyatlarla Hayalinizdeki Ev Sizleri Bekliyor

Türkiye genelindeki konut ihtiyacını karşılamak amacıyla projeler geliştiren TOKİ, yepyeni bir kampanya ile konut sahibi olmayı kolaylaştırıyor. 11, 21 ve 31 odalı ev seçenekleriyle her kesime hitap eden bu proje, özellikle düşük bütçeli olanlar için oldukça cazip bir fırsat sunuyor.

Geniş Kapsamıyla 29 İlde Satışlar Başlıyor

TOKİ'nin bu dev kampanyası, 29 farklı ilde gerçekleştirilecek. Bu iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük metropoller de yer alıyor. Böylece, Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımız da bu fırsattan eşit şekilde yararlanabilecekler.

Nasıl Başvuru Yapabilirsiniz?

Projeden yararlanmak isteyenler, TOKİ resmi web sitesi üzerinden online başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Başvuru için gerekli evraklar ve şartlar yine bu platformda detaylarıyla paylaşılacak. Böylece, herkes eşit ve adil bir şekilde başvuru yapma şansına sahip olacak.

Son Başvuru Tarihi Yaklaşıyor!

Bu benzersiz fırsattan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta, son başvuru tarihini kaçırmamaktır. TOKİ'nin resmi web sitesinde ilan edilen son başvuru tarihi geçildiğinde, yeni bir fırsat penceresi açılana kadar beklemek gerekebilir. Bu nedenle, erken başvurunuzu yaparak avantaj elde etmeniz önemlidir.

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