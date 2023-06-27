SON DAKİKA: SGK-SSK Bağkur 4a 4b 4c en düşük emekli maaşı kaç para olacağı belli oldu! Ajanslara flaş olarak düştü!

SON DAKİKA: Ajanslara flaş olarak düştü! SGK-SSK Bağkur 4a 4b 4c en düşük emekli maaşı kaç para olacağı belli oldu- Son haberlere göre, Türkiye'deki milyonlarca emekli vatandaş ve çalışan, emekli maaşlarındaki zam ve yeni asgari ücret rakamlarını merakla beklemektedir. 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni asgari ücret, yüzde 34'lük bir artışla 11.402 TL'ye yükselmiştir.

Bu süreçte, Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram da konu hakkında açıklamalarda bulunmuş ve emekli maaşlarına kademeli bir şekilde artış olacağını belirtmiştir. Bayram, "11.402 TL rakamı piyasanın fiyatladığı bir rakamdı. Beklentilerin biraz daha üzerinde bir rakam olarak ortaya çıktı. 10.000 TL'yi geçmeyeceğine yönelik rakamlar telaffuz ediliyordu. 11.402 TL, vatandaşın alım gücünü koruyan bir fiyat olarak ortaya çıktı" ifadelerini kullanmıştır.

Bayram, önümüzdeki dönemde enflasyonla etkili mücadele ile birlikte alım gücünün korunacağını söylemiştir. Bu zam, geçen dönemde yapılan ara zammın yüzde 107'lik bir artış olduğunu belirtmiştir. Ayrıca enflasyonun tahminlere göre yüzde 17'ler seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, asgari ücret artış oranının enflasyonun iki katı şeklinde yapıldığına dikkat çekmiştir.

Bayram'a göre, asgari ücret artışı emekli aylığını da etkileyecektir. Daha önce yapılan ilave artışlar gibi emekli maaşlarına da enflasyon üzerinde artış yapılması öngörülmektedir. Devletin sosyal devlet olması gereği, sabit dar gelirli ve orta gelirli vatandaşlara her zaman enflasyonun üzerinde artış yapması beklenmektedir. Bayram, en düşük emekli maaşının da artırılmasını beklediğini ifade etmiş ve en düşük emekli maaşına en az enflasyon oranında bir artış geleceğini öngörmüştür. Tahminen en fazla ise 10.000 TL seviyesinde bir artış olabileceğini belirtmiştir.

Bu açıklamalar doğrultusunda, meclisin ilk düzenlemesinin emekli maaşlarına kademeli bir şekilde artış sağlaması ve en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi beklenmektedir. Diğer emeklilere de önceki dönemlerde olduğu gibi enflasyonun iki katı şeklinde yüzde 34'lük bir artış yapılması öngörülüyor.

Türkiye'de emekli olan vatandaşlar, sosyal güvenlik sistemi kapsamında düzenli bir emekli maaşı almaktadır. Bu maaşlar, emekli olan bireylerin geçimini sağlamaları ve hayat standartlarını sürdürebilmeleri için önemlidir. Emekli maaşlarının belirlenmesi ve zamanla artış göstermesi ise bir dizi faktöre bağlıdır. Peki, emekli maaş zammı nasıl belirlenir? İşte aşağıda adım adım açıklamalar:

Emekli Maaşının Temel Hesaplanması:

Emekli maaşı, emekli olunan dönemdeki prim ödeme gün sayısı ve prim ödeme tutarına göre hesaplanır. Bu hesaplama, emeklilik başvurusu yaparken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gerçekleştirilir. Emekli maaşı, emekli olunan dönemdeki kazançlarınıza ve prim ödemelerinize bağlı olarak belirlenir.

Enflasyon Oranı ve TÜFE:

Emekli maaş zammının belirlenmesinde enflasyon oranı ve Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) önemli bir rol oynar. Her yılın başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı ve TÜFE, emekli maaşlarının artışında kullanılan verilerdir. Bu verilere göre, emekli maaşlarına enflasyon oranı kadar zam yapılır.