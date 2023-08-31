SON DAKİKA: Milyonlarca memurun dört gözle beklediği zam oranları az önce kesinleşti

Memur zammı konusunda gözler, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na çevrildi. Önemli bir adım olan son toplantı, bugün saat 11:00'da gerçekleştirilecek. Bu toplantıda milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren 2024-2025 zam oranları belirlenecek.

Toplu Sözleşme süreci boyunca bazı maddelerde uzlaşmaya varılamamıştı. Bu nedenle son kararın Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndan çıkması gerekti. Kurul, son beş günde dört toplantı gerçekleştirdi ve yarın yapılacak olan son toplantı merakla bekleniyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 11 üyeden oluşuyor ve Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında toplanacak.

Toplantıda, Hakem sürecine giden maddeler oylanacak ve karar oy çokluğuyla alınacak. Bu noktada, Kurul'un kesin kararına itiraz edilemeyeceği belirtiliyor. Bu kararın ardından yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisi için 2024-2025 yıllarındaki maaş zam oranları netleşmiş olacak.

Belirlenecek olan zam oranları sadece memurları değil, aynı zamanda 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. Bu durumdan doğrudan etkilenecek olan kişi sayısı 8 milyondan fazlasını bulacak.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun yarın gerçekleştireceği son toplantı, memur zammı konusunda büyük bir önem taşıyor. Milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği 2024-2025 zam oranları, Kurul'un alacağı kararla netleşecek. Bu kararın, kamu çalışanları ve emeklilerinin maaşları üzerindeki etkisi büyük olacak. Gelişmeler yakından takip ediliyor.