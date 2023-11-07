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Son dakika haberi: Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank hesabı olanlar buna dikkat!

Türkiye'nin önde gelen kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, vatandaşlara finansal kolaylık sağlamak amacıyla ortak bir kredi kampanyası başlattı.

Son dakika haberi: Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank hesabı olanlar buna dikkat!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-11-2023 15:16

Bu kampanya ile bankamatik kartı sahibi olan vatandaşlara, ihtiyaçlarını karşılamaları için 15.000 TL nakit para hesaplarına yatırılacak. Sunulan bu kredi 36 ay vadeli ve ilk 3 ayı ödemesiz olarak tasarlandı.

Kamu Bankalarından Ortak Kredi Kampanyası

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın başlattığı bu kredi kampanyası, müşterilere nakit akışı sağlama konusunda önemli bir destek sunuyor. Bu kampanya kapsamında, müşterilerin banka hesaplarına 25.000 TL gibi bir miktar yatırılacak ve bu miktar, 36 ay boyunca geri ödenebilecek.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankaların internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları veya ATM'leri aracılığıyla başvurularını hızlıca gerçekleştirebilirler. 15.000 TL'lik kredi, uygun vade seçenekleri ve ödeme erteleme avantajları ile sunulmaktadır.

Kredi Kampanyasının Şartları

Bu kredi kampanyasından yararlanmak isteyen kişilerin banka sicillerinin temiz olması ve mevcut kredi ile kredi kartı borçlarının düzenli ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca, hesaplarda herhangi bir haciz veya bloke işlemi bulunmamalı.

Kimler Başvurabilir?

Sigortalı çalışanlar ve kamu bankalarından emekli maaşı alan emekliler, bu krediye başvuru yapabilirler. Başvurular, bankanın internet şubesi veya ATM'ler üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir.

ATM üzerinden kredi başvurusu yapmak için, ilgili bankanın bankamatik kartınızı ATM'ye yerleştirmeniz ve ihtiyaç kredisi başvurusu menüsünden işlemlerinizi tamamlamanız gerekiyor. Onaylanan kredi tutarı hesabınıza yatırıldıktan sonra, belirlenen limitler dahilinde nakit çekimi yapabilirsiniz.

Bu kampanya, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için uygun bir çözüm sunuyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından sunulan bu ortak kredi kampanyası, müşterilere hızlı ve pratik bir finansal destek olanağı tanıyor.

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