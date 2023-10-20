Son dakika haberi: Emeklilikte ABO ve yaş şartı A'dan Z'ye değişiyor

EYT Yasası sonrası Türkiye'nin gündemini meşgul eden bu konu, 2024-2028 Kalkınma Planı ile birlikte yeni bir boyut kazanacak gibi görünüyor.

Sosyal Güvenlik Sistemi Değişiyor

2024-2028 Kalkınma Planı, Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemini kökten değiştirecek önemli adımlar içeriyor. Bu plan, emeklilerin refahını artırmayı hedefliyor ve bunu sağlamak için bir dizi önemli değişiklik öngörüyor.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Güçleniyor

Kalkınma Planı, emeklilikteki maaş düşüşlerine çözüm olarak tamamlayıcı emeklilik sistemini güçlendirmeyi öngörüyor. Bu, emeklilerin emeklilik sonrası gelirlerini artırmanın bir yolu olarak karşımıza çıkıyor.

Sağlık Hizmetlerinin Genişlemesi

Sosyal güvenlik sistemi kapsamının genişletilmesi, emekliler için önemli bir gelişme. Artık daha fazla kişi, sağlık hizmetlerine daha kolay ve erişilebilir bir şekilde ulaşabilecek.

Prim Tabanının Güçlendirilmesi

Prim tabanının güçlendirilmesi, emeklilik maaşlarını artırmak ve daha sürdürülebilir bir sistem oluşturmak açısından kritik bir adım. Bu, gelecekteki emekliler için daha iyi bir finansal güvence anlamına geliyor.

Sistemde Kolaylaştırmalar

Sistemdeki giriş prosedürleri artık daha kolaylaşacak. Ayrıca, farklı meslek gruplarına ve gelir seviyelerine yönelik özel uygulamalar geliştirilerek daha fazla kişiye fayda sağlanacak. İşveren olma süreci de kolaylaşacak, bu da yeni girişimcilere cesaret verecek.

Emeklilikte Yaş Düzenlemesi

Aylık bağlama sistemi üzerinde de önemli değişiklikler yapılacak ve mali yük getirilmeyecek. Emeklilik sisteminin kriterlerinin belirlenmesinde, beklenen yaşam süresinin artışı dikkate alınacak ve otomatik ayarlama mekanizmaları hayata geçirilecek. Bu, emeklilik maaşlarının daha adil ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak.

Özel Sosyal Sigorta Programları

Geliri düşük olan esnaf, çiftçi, sanatkar ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturulacak. Bu, daha savunmasız kesimlere daha fazla güvence sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, iş gücü piyasasının değişen koşullarına ve yeni çalışma modellerine uyum sağlamak, sistemin gelecekte de etkili olmasını sağlayacak.

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in aktardığına göre, bu kanun teklifi kısa bir süre içinde meclise getirilecek. Bu, değişikliklerin hayata geçirilmesi için atılan önemli bir adım.

Türkiye'nin emeklilik sistemi üzerindeki bu önemli değişiklikler, gelecekte emekliler için daha iyi bir yaşam kalitesi ve mali güvence anlamına gelebilir. Sosyal güvenlik sisteminin güçlenmesi ve geliştirilmesi, ülkenin sosyal refahını artırmada kritik bir rol oynayacak gibi görünüyor.