Son dakika haber: TC kimlik numarası üzerinden 15.000 - 150.000 TL arasında ödeme verilecek

Türkiye'de yaşayan birçok vatandaş, acil nakit ihtiyaçları için kredi başvuruları yapmak isteyebilir. Ancak Yapı Kredi Bankası, TC Kimlik Numarası üzerinden işlem yaparak, hızlı ve pratik bir şekilde kredi almanıza olanak sağlıyor.

TC Kimlik Numarası ile Kredi Kampanyası

Yapı Kredi Bankası, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek için özel bir kredi kampanyası düzenliyor. Bu kampanya, TC Kimlik Numarası üzerinden başvuruları kabul ederek, gelir belgesi olmayan kişilere 20000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, kredi işlemlerini Yapı Kredi Bankası şubelerine gitmeden kolayca halledebilirler.

Kimler Başvurabilir?

Yapı Kredi Bankası üzerinden bu özel kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Başvuruları değerlendiren banka, başvuruları aşağıdaki kriterlere göre inceler:

1. Kredi Puanı

Başvuranların kredi puanı 1200 ve üzerinde olmalıdır. Yüksek kredi puanı, kredi başvurusunun onaylanma olasılığını artırır.

2. Daha Önce Kredi Kullanmış Olmak

Daha önce Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmış olan vatandaşlar, daha düşük faiz oranları ile kredi alabilirler. Bu, mevcut müşterilere sunulan bir avantajdır.

3. Bireysel Müşteri Olma Şartı

Başvuru yapacak olan vatandaşların Yapı Kredi Bankası'nın bireysel müşterisi olmaları gerekmektedir.

4. Düzenli Gelir

Başvuran kişilerin düzenli bir gelire sahip olmaları da banka tarafından aranan şartlar arasındadır.

Başvuru İşlemi

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak oldukça kolaydır. Başvurularınızı şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz:

SMS ile Başvuru

Eğer cep telefonunuzdan kolayca başvuru yapmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Cep telefonunuzdan yeni bir SMS oluşturun. İlk olarak "Bireysel" yazın ve ardından bir boşluk bırakın. TC Kimlik numaranızı yazın ve bir boşluk bırakın. Aylık gelirinizi yazın.

Bu bilgileri içeren SMS'i 44 11 numarasına göndererek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Online Başvuru

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden de başvuruları kabul ediyor. İnternet bankacılığı kullanarak başvurunuzu kolayca tamamlayabilirsiniz. Ayrıca, mobil uygulamaları üzerinden de başvuru yapabilir ve onay aldıktan sonra kredinizi hemen hesabınıza alabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası'nın bu kampanyası kapsamında, ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara 36 aya kadar vade seçeneği sunuluyor. Bu, ödeme kolaylığı sağlayan bir avantajdır.

36 Ay Vadeli 15.000 TL İhtiyaç Kredileri

Toplam Ödeme: 38.015 TL Faiz Oranı: % 4,79 Aylık Taksit: 1.054 TL

12 Ay Vadeli 150.000 TL İhtiyaç Kredileri

Toplam Ödeme: 207.513 TL Faiz Oranı: % 4,09 Aylık Taksit: 17.228 TL

İlk kredi seçeneği için toplam ödeme 38.015 TL'dir ve aylık taksit tutarı sadece 1.054 TL'dir. Faiz oranı %4,79 olarak belirlenmiştir.

İkinci kredi seçeneği ise daha yüksek bir toplam ödeme gerektirir. Toplam ödeme 207.513 TL'dir ve aylık taksit tutarı 17.228 TL'dir. Faiz oranı %4,09 olarak belirlenmiştir.