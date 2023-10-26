SON DAKİKA: Emekli maaş zammı için güncel hesaplama ayyuka çıktı!

Ocak ayında birçok kişinin cebine ekstra para girecek. Bu kişilerden bazıları memurlar. Türkiye genelinde hizmet veren yaklaşık dört milyon kamu görevlisi, toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkından dolayı maaşlarına ekstra bir miktar eklenmesini bekliyor. Ancak bu artıştan sadece memurlar değil, çalışanlar, emekliler, yaşlılar ve engelliler gibi geniş bir kesim de faydalanacak.

Merkez Bankası, geçen Cuma günü Ekim ayı için Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Bu anket, 2023 yılı için beklenen enflasyon oranını yüzde 68.01 olarak belirledi. Bu tahminlere göre, 2023'ün ikinci yarısında enflasyonun yüzde 40.27 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Böyle bir senaryoda, Ocak ayında yüzde 15 zam ve ek olarak enflasyon farkını alacak memurlar için toplam artış oranı yüzde 52.18'e ulaşacak.

MEMUR VE EMEKLİLERE REKOR ZAM

En Düşük Memur Maaşı Artışıyla 33.505 TL'ye Ulaşacak Temmuz ayında yüzde 17.55'lik bir artışla 22 bin 17 lira olan en düşük memur maaşı, Ocak'ta 33 bin 505 liraya yükselmesi bekleniyor. Öğretmen, polis ve hemşire maaşlarında da benzer artışlar gözlemleniyor. Aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi ve diğer ek ödemelere de bu artışın etkisi olacak.

Memur Emeklilerine de Artış Yolda Memur maaş katsayısındaki bu artış, emeklilere de yansıtılacak. Eğer zam yüzde 52.18 olursa, en düşük memur emeklisi maaşı 9 bin 877 liradan 15 bin 30 liraya çıkacak. Özellikle emekli doktorlara yapılan ek ödemelerde de önemli bir artış gözlemlenecek.

Sosyal Desteklere Zam 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylıkları gibi pek çok sosyal destek ödemesinde artış öngörülüyor. Aileler için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde de artış bekleniyor.

Özel Sektörde Kıdem Tazminatlarına Da Artış Geliyor Memur maaşlarındaki artış, özel sektörde çalışanların kıdem tazminatlarını da etkileyecek. Şu anda işten ayrılan çalışanlara verilen tazminat tutarı Ocak ayında artacak.

Diğer Emeklilere Eşit Zam Uygulaması Devam Ediyor Memur emeklilerinin aldığı zamın diğer emekli gruplarına da uygulanması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak'taki enflasyon zammı tahmini yüzde 40.27 olarak belirlendi. Eğer eşit zam politikası devam ederse, bu orana ek olarak refah payı da eklenecek.